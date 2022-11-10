Bakırköy’de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlanan ve süresi uzayan altyapı çalışmaları nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Park halindeki araçlar tozdan görünmez hale gelirken, çocuklarını da dışarı çıkaramayan vatandaşlar çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

Bakırköy’de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlanan ve süresi uzayan altyapı çalışmaları nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Park halindeki araçlar tozdan görünmez hale gelirken, çocuklarını da dışarı çıkaramayan vatandaşlar çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

Bakırköy Zuhuratbaba Karabal Caddesi üzerinde İSKİ tarafından altyapı çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların uzamasıyla çevrede ikamet eden vatandaşlar isyan etti. Tozdan camları bile açamadıklarını belirten vatandaşlar, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor. Mahalle sakinlerinin yürümekle güçlük çektiği cadde üzerinde bulunan araçlar, tozdan görünmez hale geldi.

“Sadece burası değil, bütün sokaklar bu şekilde”

Çalışmalarda meydana gelen tozdan rahatsız olduğunu dile getiren mahalle sakini Cengiz Gedik, “Bu çalışmalar başlayalı 10 günden fazla oldu. Sizin de gördüğünüz gibi yürüyemiyoruz bile. Çocukları zaten dışarı çıkaramıyoruz. Sadece burası değil, bütün sokaklar bu şekilde. Bu yolda hastaneye kadar çalışma yapılacak” dedi.

“Camları açamadığımız için evin içi tozdan rutubet oldu”

Tozdan dolayı çocuklarını bile dışarı bırakamadıklarını belirten Rüstem Bal, “Bir ay oldu. Kimse camını açamıyor. Tozlanan arabaların üzerine adını yazıyorsun. Çalışmalarda iki tane bloku koyup akşam ediyorlar. İki tane kepçe olsa başlasalar pazara kadar biter. Tozdan dolayı kimse çocuğunu bırakamıyor. Camları açamadığımız için evin içi tozdan rutubet oldu. Çamaşırları bile asamıyoruz” şeklinde konuştu.