Bakırköy Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda iftar yemeği düzenledi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun katıldığı iftar yemeğinde yüzlerce vatandaş orucunu birlikte açtı.

Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu yaşatan Bakırköy Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda iftar yemeği düzenledi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun vatandaşlarla bir araya geldiği iftarda oruçlar hep birlikte açıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında gerçekleştirilen semazen gösterisi ile manevi bir atmosfer yaşandı. Program sonunda Başkan Ovalıoğlu, vatandaşların sorunlarını dinleyerek onların her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

"Bakırköy her zaman birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün temsilcisi olmuştur"

İftar yemeğinde Bakırköylüleri selamlayarak bir konuşma gerçekleştiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "Ramazanın bereketiyle bu akşam iftar soframızda sizlerle buluşmaktan, lokmamızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin. Bakırköy’ün bir evladı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; tarihe ev sahipliği yapmış, pek çok farklı kültürün bir arada yaşadığı İstanbul’un kadim ilçesi Bakırköy her zaman birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün temsilcisi olmuştur. Bu akşam beraberlik ve hoşgörü kültürümüz sayesinde kardeşlik soframızda orucumuzu açarak Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz. Bundan tam bir yıl önce güçlü desteğinizle sizlerin desteğiyle evim dediğim Bakırköy’ün yönetimini sizlerden emanet aldım. Emanet diyorum çünkü bu kentin yönetim hakkı tüm Bakırköylülere ait. Bizler seçilmiş belediye başkanları olarak bu görevleri sadece milletten alır, görevimiz bittiğinde yine yönetim hakkımızı milletimize teslim ederiz. Bir yıldır bu anlayışla çalışıyor, emanetimize de sahip çıkıyorum" dedi.

"Ne işe başlıyorsam sizlerden aldığım güçle yapıyorum"

Başta kentsel dönüşüm olmak üzere, kültür ve sanattan sağlık alanına kadar gerçekleştirdikleri çalışmalardan da bahseden Başkan Ovalıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Kıymetli Bakırköylü komşularım, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızın çok daha fazlasını önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Yeter ki sizlerin desteği, dayanışması hep bizlerle birlikte olsun. Her nerede ne işe başlıyorsam sizlerden aldığım güçle yapıyorum. Sizlere Teşekkür ediyorum. Değerli komşularım bu duygularla Ramazan ayını hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramımızı da şimdiden kutluyorum."