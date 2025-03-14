Bakırköy için hazırlanan imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden oy birliği ile geçti. Bakırköylülerinin yarısından fazlasının yaşadığı 7 mahalleyi kapsayan imar planları sayesinde, yıllardır evlerini yenilemeyi bekleyen vatandaşların binalarında dönüşümü gerçekleştirilebilecek. Maliyeti önemli oranda düşürmesi beklenen plan notlarında çatı katları da bağımsız daire olarak yapılandırılabilecek. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "25 yıllık hasreti bir yıllık çalışmayla bitirdik" dedi.

Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hazırlanan imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçti.İlk olarak 11 Temmuz 2024 tarihinde İBB Meclisinde onaylanan 1/5000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planının ardından, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak, Bakırköy Belediye Meclisi’nde geçti. İBB Meclis gündemine taşınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da bugün oy birliğiyle kabul edildi.

"25 yıllık hasreti bir yılda bitirdik"

Kabul edilen planların Bakırköylülere hayırlı olması dileklerini ileten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "25 yıllık hasreti bir yıllık çalışmayla bitirdik. Meclisimizde onaylanan bu imar planları sayesinde, 220 bin kişinin yaşadığı Bakırköy’ü deprem dirençli bir ilçeye dönüştürme mücadelemizde artık çok daha güçlüyüz. Bu karar depremde riskli bölgelerden biri olan Bakırköyümüzün muhtemel bir Marmara depremi öncesinde yenilenmesi açısından hayati derecede önem arz etmektedir. Bakırköylüler artık rahat bir nefes alacaktır. 1 yıl gibi kısa bir süreçte önce 1/5000’lik İmar Planlarımızı ardından bugün de 1/1000’lik İmar Planlarımızı onayladık ve bugün Bakırköylü komşularımıza kentsel dönüşümün müjdesini verdik. Bu süreçte emeği geçen, Bakırköy Belediyemiz çalışanlarına, Bakırköy Belediye Meclisimize, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımıza, Bayındırlık ve İmar Komisyonumuza, siz değerli meclis üyelerimize ve sürecin başından bu yana büyük destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Deprem dirençli dönüşümün yolu açıldı

Kabul edilen imar planları sayesinde Bakırköy’ün yarısından fazlasının yaşadığı, Osmaniye, Yenimahalle Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı mahallelerinde dönüşüm yapılacak. Plan notlarında kentsel dönüşüm maliyetini düşürecek önemli maddeler yer aldı. Ayrık nizam adalarda dönüşümü çıkmaza sokan parsel birleşimi ve minimum alan şartı sınırlaması kaldırılırken Taban Oturumu TAKS değeri 0.25 den çıkma yapılmamak şartıyla 0.40’a çıkarıldı. Böylece bodrum ve zemin katta büyüme sağlanarak, çıkmasız depreme daha dayanıklı yapı oluşturulmasının önü açıldı.

Çatı katları bağımsız daire oluyor

Onaylanan imar planları önemli bir değişikliğin de yolunu açtı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında yer alan maddelere göre, yenilenecek binalarda çatı katı olarak nitelendirilen alanlar bağımsız daire olarak iskan edilebilecek. Binlerce yurttaşı sevindiren bu plan notunun onaylanması, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak önemli bir karar olarak nitelendiriliyor.