Bakırköy Belediyesi’nin vatandaşları İBB Kent Orkestraları ile bir araya getirdiği “Bakırköy’de İş Çıkışı Konserleri” devam ediyor. İBB Oda Müziği Topluluğu’nun 29 Ocak Çarşamba günü Tarık Akan Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği “Klasik Esintiler” konseri ile vatandaşlar günün stresinden arınacak.

Bakırköy Belediyesi’nin vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak günün stresinden arındırmak amacıyla hayata geçirdiği “Bakırköy’de İş Çıkışı Konserleri” devam ediyor. Her ayın iki Çarşamba’sı İBB Kent Orkestraları’nın Tarık Akan Kültür Merkezi’nde sahne aldığı etkinlik kapsamında, 29 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de İBB Oda Müziği Topluluğu’nun gerçekleştireceği “Klasik Esintiler” konseri vatandaşlara keyifli bir müzik deneyimi yaşatacak.