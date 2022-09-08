Bakırköy’deki bir apartmanın korkuluklarına tırmanarak içeri giren hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy’deki bir apartmanın korkuluklarına tırmanarak içeri giren hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Bakırköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir site içerisindeki bulunan bir apartmanda gerçekleşen hırsızlık olayında evine hırsız girdiğini fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren iki şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Kimliği tespit edilen Y.Ö., polis ekiplerinin operasyonu yaptığı operasyonla yakalandı.

Binaya tırmanan hırsızın o anları kamerada

Güvenlik kameralarına kaydedilen görüntülerde 2 şüpheli şahıstan biri, apartmanın korkuluklarına tırmanarak binanın 2’nci katından içeri girdi. Bir süre sonra pencereden girdiği daireden çıkan şüpheli beraberindeki arkadaşıyla birlikte sitenin bahçesinden dışarı çıktığı görülüyor.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin daha önce başka adreslerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.