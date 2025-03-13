İstanbul Bakırköy’de halı sahada maç sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan aniden yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 23:00 sıralarında Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesindeki halı saha’da meydana geldi. 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan isimli şahıs maç sırasında aniden düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yelkenbasan’ı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırıla şahıs hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.