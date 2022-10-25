Bakırköy’de Avukat Levent Dağlaroğlu bir elinde kılıç diğer elinde satırla avukat Ramazan Erdoğan’ı sonra da sokaktaki vatandaşları tehdit eden avukat gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan avukat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy’de Avukat Levent Dağlaroğlu bir elinde kılıç diğer elinde satırla avukat Ramazan Erdoğan’ı sonra da sokaktaki vatandaşları tehdit eden avukat gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan avukat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’nde 20 Ekim 2022 tarihinde bir elinde kılıç diğer elindeki satırla bağırıp, küfür eden avukat Levent Dağlaroğlu önce meslektaşına ardından da sokaktaki insanlara saldırmıştı. Olay üzerine gözaltına alınan avukat ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenen kamera görüntülerin ardından avukat Levent Dağlaroğlu tekrar gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. Avukat Levent Dağlaroğlu Sulh Ceza hakimliği tarafından ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.