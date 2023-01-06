İstanbul Bakırköy’de, Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

İstanbul Bakırköy’de, Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Bakırköy Yeşilköy’de Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıldönümü nedeniyle Yeşilköy Ayastefanos Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Ayini Derkon Bölgesi Metropolit Baş Episkop Apostolos yaptı. Bir çok kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ayinin ardından Yeşilköy Sahili’nde denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Töreni izlemek için sahil kenarına çok sayıda vatandaş geldi. Yarışmaya katılan 4 kişi polis eşliğinde tekneye bindirilip gönderildi. Daha sonra yarışmacılar denize atılan haçı çıkarmak için kıyasıya mücadele verdiler. Yarışma sonucu ise Garen Dabanyan haçı kıyıya getirerek birinci oldu.

Törende birinci olan Garen Dabanyan “Merhabalar ilk defa katılıyorum. Çok mutluyum. Seneye de tekrar katılmak isterim” dedi.