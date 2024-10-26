Bakırköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 4 gün boyunca her yaşa hitap eden bir dizi etkinlikle kutlanacak. “Cumhuriyet Bizim 101. Yıl Şenliği" ismiyle düzenlenen etkinlikler; 26 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’ndeki Cumhuriyet Kupası müsabakalarıyla başlayacak. 2 gün sürecek turnuvalarda sporcular; futbol, satranç, tenis ve bocce branşlarında yarışacak.

Bakırköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 4 gün boyunca her yaşa hitap eden bir dizi etkinlikle kutlanacak. “Cumhuriyet Bizim 101. Yıl Şenliği" ismiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında ilçe genelindeki sinemalarda Atatürk ve Cumhuriyet temalı filmler yayınlanacak. Bu kapsamda Devrim Arabaları, Yücel’in Çiçekleri, Veda ve Atatürk 1 filmleri ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. 28 Ekim Pazartesi günü etkinlikler Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’ndeki “Cumhuriyetin 101. Yılında 101 fotoğrafçıdan Türkiye Güzellikleri” sergisiyle başlayacak. Cumhuriyet Meydanı ve Yeşilköy Sahilinde tango, dans, bando ve perküsyon şovlarının ardından kutlamalar, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’ndeki Halk Oyunları Gösterisi ve Seyyah Konseri ile sürecek.

Cumhuriyet döneminde tiyatro, sinema ve müzik konuşulacak

29 Ekim Salı günü ise kutlamalar, Cumhuriyetin 101. yılına yaraşır etkinliklerle devam edecek. Bakırköy Çarşı ve Yeşilköy Sahilindeki bando, orkestra ve koro performanslarının ardından Yekta Kopan’ın Konukları başlıklı söyleşiler başlayacak. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 13.00-18.30 arasında sürecek söyleşilerde, Figen Ayhan, Murat Beşer, Sevinç Erbulak, Zeynep Miraç, Burak Göral, Coşkun Aral, Timur Akkurt ve Ünsal Ünlü Cumhuriyet döneminde tiyatro, sinema ve müziği konuşacak.

Coşku, fener alayı ve simge konseriyle sürecek

29 Ekim akşamı saat 19.30’da ise İncirli Caddesi E-5 Kesişimi’nde başlayacak Fener Alayı ile her yaştan insan Cumhuriyet için yürüyecek. Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek yürüyüşün ardından saat 21.00’da pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın sevenleriyle buluşacak.

“Tüm komşularımızı cumhuriyetimizi kutlamak için etkinliklerimize bekliyoruz”

Bakırköy’ün Cumhuriyet coşkusunu en güzel şekilde yaşaması için tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Spor turnuvalarından film gösterimlerine kadar çok çeşitli etkinlikler düzenledik. 29 Ekim’de fener alayımızla başlayacak kutlamalar, Simge Sağın’ın konseriyle taçlanacak. Tüm komşularımızı Cumhuriyetimizi kutlamak için etkinliklerimize bekliyoruz” diye konuştu.

Tüm detaylar sosyal medya hesapları ve web sitesinde

4 gün sürecek Cumhuriyet Bizim 101. Yıl Şenliği ile ilgili tüm detaylar, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ile Bakırköy Belediyesi sosyal medya hesaplarının yanı sıra www.bakirkoy.bel.tr adresinden öğrenilebilecek.