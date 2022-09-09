Bakırköy’de şüphe üzerine durdurulan otomobilin çalıntı olduğunu ortaya çıkarken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık olayıyla ilgili suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin farklı işyerlerinde yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Bakırköy’de şüphe üzerine durdurulan otomobilin çalıntı olduğunu ortaya çıkarken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık olayıyla ilgili suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin farklı işyerlerinde yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy’de denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Otomobilin Sarıyer Maslak’tan kısa süre önce çalındığı belirlendi. Otomobilde bulunan Bulut G. (20) ile Mehmet B. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin Bahçelievler, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde bazı adresleri soydukları belirlendi. Güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkan şüphelilerden Bulut G.’nin 13, Mehmet B.’nin ise 4 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerde ise bir market ve başka bir işyerinde hırsızlık yaptıkları kameraya yansıdı. Bir başka görüntüde ise hırsızların Küçükçekmece’de girdikleri bir işyerinde açamadıkları kasayı yanlarında götürdükleri görülüyor.