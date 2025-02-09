Bakırköy Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların daha iyi ve güvenilir bir hizmet alması için ilçe genelinde vale hizmeti veren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy Belediyesi zabıta ekiplerince, Bakırköy Kaymakamlığı ve Bakırköy Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle vale hizmeti sunan işletmeler denetlendi. Yapılan denetimde, valelerin kurallara uygunlukları titizlikle incelendi. Denetimler sırasında, valelerin kılık kıyafeti, yeterlilik belgeleri ve vale ruhsatları gibi önemli unsurlar kontrol edildi. Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmeler ve valeler hakkında tutanak tutarak, gerekli uyarılarda bulundu.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi

Öte yandan, Bakırköy Belediye yetkililerince, denetimlerin devam edeceği ve her zaman vatandaşların güvenliğini ön planda tutacakları belirtildi. Vale hizmetinin düzenli ve güvenli bir şekilde sunulmasının, hem işletmelerin hem de vatandaşların haklarının korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bakırköy Belediyesi, ilçede gerçekleştirilen bu tür denetimlerle, esnafların da kurallar çerçevesinde hizmet vermelerini sağlamayı amaçlıyor.