Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenini korumaya yönelik vatandaşlardan gelen şikayet doğrultusunda çevre sağlığını olumsuz etkileyen barınma alanlarına müdahale ediyor.

Vatandaşların güvenliğini ve şehrin düzenini korumak için çalışmalarına hız veren Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz barınma alanları oluşumunun önüne geçiyor. Gelen şikayetler üzerine Bakırköy zabıtası, polis ekipleri ile birlikte Bakırköylülerin güvenliğini tehdit eden ve şehir düzenini bozan yapıların bulunduğu bölgelere intikal ediyor ve bu alanlara müdahalede bulunuyor. Yapılan müdahalelerin ardından bölgedeki atıklar da Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanıyor.

“Vatandaşlarımızın huzuru için bu tip oluşumlara müsaade etmeyeceğiz”

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Memuru Bahri Yeşilyurt, “Zuhuratbaba Mahallesi’nde sokak ve D-100 Karayolu’nun arasında kalan bir yerde, binalara karşı bir barınak oluşturmuş. Vatandaşların şikayeti üzerine geldik ardından buradaki barınağı ve çevre düzenine tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için bu tip oluşumlara müsaade etmeyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.