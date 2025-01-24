Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki cami, kilise ve cem evlerini periyodik olarak dip köşe temizliyor.

Bakırköy Belediyesi, cami, kilise ve cem evlerinin temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri amacıyla ekipler düzenli olarak çalışmalarını yürütüyor. Halıları yıkayan ekipler, camları siliyor, avluları tazyikli suyla yıkayarak toz ve kirden arındırıyor. Ekiplerinin yaptığı çalışmalara ise vatandaşlar, maneviyat duygusunu yaşadıkları ibadethanelerin dip köşe temizlenmesinden mutluluk duyduklarını ve Bakırköy Belediyesine teşekkür ettiklerini belirtti.