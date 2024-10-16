Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, metrobüste doğan bebeği ve annesini ziyaret etti. Başkan Ovalıoğlu, “Sağlıklı, vatana millete hayırlı bir evlat olmasını diliyorum” dedi.

Dün sabah, kontrol için hastaneye gitmek üzere eşiyle metrobüse binen 35 haftalık hamile Hanife Mete’nin yolculuk esnasında sancıları başladı. Cennet Mahallesi durağına geldikleri sırada doğumun başlamasının üzerine metrobüs, şoför tarafından tahliye edilerek uygun bir yere çekildi. Metrobüste gerçekleşen doğumun ardından anne ve bebek ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Haberi alan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Dilek İmamoğlu ile birlikte hastaneye giderek hayata gözlerini metrobüste açan bebeği ve annesini ziyaret etti. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu hakkında bilgi de alan Başkan Ovalıoğlu, aileyi tebrik ederek güzel dileklerde bulundu.

Hastanede doktorlardan bebeğin ve annenin sağlık durumu hakkında bilgi alan Ovalıoğlu, “Hastane şartlarında bile ne zorluklarla gerçekleşen normal doğumun metrobüste gerçekleşmesi olağanüstü. Bebek de, anne de çok şükür sağlıklı. Sağlıklı, vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını diliyorum” diye konuştu.