Bakırköy Ataspor Kulubü’nün sporcusu Beril Ceren Öztürk, İtalyanın Viverone sehrinde yapılan

Bakırköy Ataspor Kulubü’nün sporcusu Beril Ceren Öztürk, İtalyanın Viverone sehrinde yapılan

Cmas Açık Su Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında 150 mt (elemeli) mesafesinde dünya ikincisi oldu. Başarılı sporcu, " Bir sonraki yarışta İstiklal Marşı’nı okutacağım” dedi.

Bakırköy Ataspor Kulübünün 6 ay önce düzenlemiş olduğu basın toplantısında Bakırköy Ataspor Kulübü’nün Kurucu Başkanı Sait BABAOĞLU, 25.yılda 25 madalya ile iddiasıyla yola çıktığı bu süreçte madalyalar geliyor. Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Beril Ceren Öztürk İtalya’nın, Viverone sehrinde yapılan Cmas Açık Su Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında 150 mt (elemeli) mesafesinde dünya ikincisi olurken, 4x150 mt bayrak yarışında da Beril Ceren Öztürk’ün içinde yer aldığı bayrak takımı, gençler dünya üçüncüsü oldu. Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz sözü adım adım yerine getiriyoruz. Güzeller güzeli kızımız Beril’i ve onu yetiştiren hocalarımızı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Beril Ceren Öztürk: “İstiklal Marşı’nı okutacağım”

Cmas Açık Su Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda 2. Olan Beril Ceren Öztürk’te, “İtalya’da yapılan yarışta kulübümüm, antrenörümüm, ailemin alın terini temsil ederken aynı zamanda Türk kadına fırsat verilirse neler yapabileceğini gösterdim. Türk Bayrağını göndere çektirirken, içimden şu sözü verdim. Bir dahaki yarışta sadece bayrağı çektirmeyeceğim, İstiklal Marşı’nı da okutacağım” diye konuştu.