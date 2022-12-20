Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ’Sporun Enleri 2022’ töreninde ödüller sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı spor muhabiri Uygar Aydın; ’Yılın En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu’, foto muhabiri Samet Yalçın da ’Yılın En İyi Foto Muhabiri’ ödüllerine layık görüldü.
Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ’Sporun Enleri 2022’ töreninde ödüller sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı spor muhabiri Uygar Aydın; ’Yılın En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu’, foto muhabiri Samet Yalçın da ’Yılın En İyi Foto Muhabiri’ ödüllerine layık görüldü.
Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından yapılan ve Bakırköy Belediyesi’nin desteklediği ’Sporun Enleri 2022’ töreni İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Törende 2022 yılında Türk sporuna katkı sağlayanlara, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporculara, antrenörlere ve yöneticilere ödüller verildi. Törende spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı.
Törene Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, Teknik Direktör Yılmaz Vural, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.
Öte yandan Mehmet Topal ve Rıza Kayaalp törene video mesaj göndererek katılım sağladı ve teşekkür etti.
Murat Başesgioğlu: “Bakırköy Ata Spor Kulübü gerçekten sıra dışı bir kulübümüz”
Ödül töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, “Bakırköy Ata Spor Kulübü gerçekten sıra dışı bir kulübümüz. Su sporları gibi çok zorlu branşlarda hem milli takıma oyuncu kazandıran hem de dünya şampiyonalarında ülkemizi gururla temsil eden sporcular çıkardılar. Bunu çok zorlu şartlarda yaptıklarını da biliyorum. Kulüp yönetimini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bundan sora da bu başarılar devam edecektir. Büyük şehirlerde spor kulüpleri bir sığınaktır. Her türlü kötülüğün kol gezdiği bu devirlerde kötülüklerden koruyacak, ruh ve beden sağlığını sağlayacak limanlardır. Sayılarının artması gerekiyor. Yerel yönetimin çok büyük destek olması lazım” diye konuştu.
Sait Babaoğlu: “Bakırköy Ata Spor Kulübü yeri geldi imkansızlıklardan başarı çıkardı”
Bakırköy Ata Spor Kulübü Kurucu Başkanı Sait Babaoğlu, duygularını şu cümlelerle aktardı:
“Ömrünü spora adamış biri olarak yaşanabilecek heyecanlardan birini yaşıyorum. Türk sporunun birçok aşamasında görev alma onuru yaşadım ama bu, bunların hepsinin taçlandırılmasıydı. Bakırköy Ata Spor Kulübü yeri geldi imkansızlıklardan başarı çıkardı. Geçtiğimiz günlerde 2023 yılındaki hedefiniz ne diye sordum. ‘2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Biz Atatürk’ün ismini taşıyan bir kulübüz ve hedefimiz sadece altın madalya değil, kürsüye en az 2 tane Türk bayrağı çektirerek İstiklal Marşı’nı söyletmek istiyoruz’ dediler. Bu sadece ülkemiz için değil, dünyada ilk olacak başarı. Allah onların yollarını açık etsinler. Bir günde 15-16 kilometre yüzerek hazırlanıyor çocuklarımız. Bisiklete binmiyorlar, koşmuyorlar, yüzüyorlar. Şu anda 3 kız, 3 erkek sporcu dünya şampiyonasında yüzüyor. En’e giden yola destek vermek adına çıktık yola. Buradaki amacımız sadece en değildi. Bu sene vefa içerikli olmalıydı. Türk sporuna adını altın harflerle kazımış insanlarımız var. Bize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”
Ahmet Murat Bülbül: “Cumhuriyet’in 100. yılında 3 kürsü hedefi koyuyorum”
Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül de 2017 yılında başkanlık görevine geldiğini hatırlatarak, “O kadar güzel bir kulüp kurulmuş ki biz sadece koltukta şoförlük yaptık. Belediyenin çok destekleri oldu. Velilerimize ayrı teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Günde 15-16 km yüzmek beni düşünürken yoruyor. Ben Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 3 kürsü hedefi koyuyorum” dedi.
Yılın Spor İnsanı ödülü; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun olurken, Vefa Ödülü; Murat Başesgioğlu’na, Yaşam Boyu Onur Ödülü; Aziz Yıldırım’a, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü; Adnan Polat’a, Erkek Sporcusu Ödülü; Rıza Kayaalp’e, Kadın Sporcusu Ödülü; Buse Naz Çakıroğlu’na, Çıkış Yapan Kadın Sporcu Ödülü; Seren Ay Çetin’e, Özkan Sümer Özel Ödülü; Ahmet Ağaoğlu’na, Süleyman Seba Özel Ödülü; Rasim Kara’ya, Halit Kıvanç Özel Ödülü; İlker Yasin’e takdim edildi.
Ata Spor Kulübü’nün yaptığı ödül töreninde İhlas Haber Ajansı Spor Servisi de iki ödül aldı. ‘Yılın En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu’ İHA muhabiri Uygar Aydın, ’Yılın En İyi Foto Muhabiri’ de İHA foto muhabiri Samet Yalçın oldu.
Sporun Enleri 2022 töreninde ödül alan isimler şöyle:
Spor İnsanı Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Vefa Ödülü: Murat Başesgioğlu
Spor İnsanı Ödülü: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Spor İnsanı Ödülü: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Aziz Yıldırım
Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Adnan Polat
Türk Futbolu Kariyer Ödülü: Mehmet Topal
Türk Futbol Hakemliğinde Kariyer Ödülü: Cüneyt Çakır
Futbol Takımı Ödülü: Ampute Millî Futbol Takımı
Teknik Direktörü Ödülü: Osman Çakmak
Kadın Futbol Takımı Teknik Direktör Ödülü: Necla Güngör
Sosyal Proje Ödülü: Türkiye Futbol Federasyonu TFF Fair Play / Adil Oyun Projesi
En İyi Kadın Basketbolcu Ödülü: Tuğce Canıtez
Basketbol Ümit Vaat Eden Sporcu Ödülü: Ecrin Mart
En İyi Voleybolcu Ödülü: Tijana Boskovic
Voleybol Takımı Ödülü: Halkbank Spor Kulübü (Erkek voleybol takımı)
Erkek Sporcusu Ödülü: Rıza Kayaalp
Kadın Sporcusu Ödülü: Buse Naz Çakıroğlu
En İyi Çıkış Yapan Kadın Sporcu Ödülü: Seren Ay Çetin
Paralimpik Sporcusu Ödülü: Koral Berkin Kutlu
Sporda En Başarılı Eğitim Kurumu Ödülü: Okyanus Koleji
Ümit Vaat Eden Sporcu Ödülü: Sude Fidan
Jüri Ödülü: Derin Toparlak
Jüri Ödülü: Canberk Babaoğlu
Jüri Ödülü: Türkiye Motosiklet Federasyonu
Jüri Ödülü: Türkiye Jokey Kulübü
Jüri Ödülü: Yılmaz Vural
Jüri Ödülü: İshak Akbay
Jüri Ödülü: Tayfun Taşdemir
Özkan Sümer Özel Ödülü: Ahmet Ağaoğlu
Süleyman Seba Özel Ödülü: Rasim Kara
En İyi Wellness & Spa Tesisleri Ödülü: Serdar Ergün
En İyi E-spor Tesisleri Ödülü: Yavuz Keleş
En İyi Yenilikçi Spor Tesis Üreticisi Ödülü: Elshan Rasulov
Halit Kıvanç Özel Ödülü: İlker Yasin
En İyi Spor Kanalı Ödülü: TRT Spor
En Renkli Spor Programı Ödülü: Hıncal Uluç ile Baş Başa-Ender Bilgin
En İyi Spor Programı Ödülü: Kırılma Anı - NTV Emek Ege
En İyi Spor Gazetesi Ödülü: Fanatik Gazetesi
En İyi Web Sayfası Ödülü: Milliyet-Skorer
En İyi Spor Muhabiri Ödülü: Devrim Zengi
En İyi Kadın Spor Muhabiri Ödülü: Nergis Aşkın
En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: İrfan Yirmibeş
En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Mustafa Akın
En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Emrah Oktay
En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Uygar Aydın
En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Ayhan Şensoy
En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Murat Ağca
En İyi Spora Destek Veren Medya Mensubu Ödülü: Aybars Hünalp
En İyi Kameraman Ödülü: Ali Danaş
En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Elif Öztürk
En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Bahadır Beyarslan
En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Raşit Ateş
En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Adem Kabayel
En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Samet Yalçın
En İyi Foto Muhabiri Ödülü: Mesut Işık
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