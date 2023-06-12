Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait 11 bakır kazanı çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kestel Mahallesi’nde bir şahsa ait ikametinden 11 adet bakır kazanının çalınması olayı meydana gelmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs tarafından çalınan bakır kazanların Kuyucak ilçesinde bir şahsa satıldığı tespit edilerek bulundu. Bakır kazanlar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.