Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde açılan bakır işlemeciliği kursu, kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’de kolayca temin edilebilen bakır, kültürün vazgeçilmez öğelerinden birini oluşturuyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bu yıl açılan bakır işlemeciliği kursu, kültür ve gelenekleri yaşatmayı hedefliyor. Gerek mutfak eşyaları gerek süs eşyaları konusunda göz dolduran desenleriyle tercih edilen bakır, evlerde ve aksesuar olarak kendine yer buluyor. Bakır takılar da kadınlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Sabır gerektiren ince işçiliği, zarif duruşu ve Anadolu kültürünü yansıtması dolayısıyla her dönem tercih edilen bu kıymetli maden, kursiyerlerin elinde sanat eserine dönüşmeyi bekliyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde bakır işlemeciliği eğitimi veren Emel Pınarcı, kursun açılma amacını ‘gelecek nesillere aktarmak ve sürdürülebilir hale getirmek’ olarak belirtti. Pınarcı, "Bakır yeraltı zenginliklerimizden. Hem çok faydalı hem de işlelebilir. İşlendiğinde de göze hitap ediyor. 20 kursiyerimiz var. Talepler güzel. Öğrendikçe terapi gibi geldiğini söylüyorlar. Çalışmalarını daha profesyonel hale getirip ev ekonomisine katkıda bulunanlar var. Malzemelerimizi Erzincan’da bulunan bakır ustalarından temin etmeye çalışıyoruz. Mutfak eşyaları, çaydanlık, abajur, süs eşyaları, şekerlik gibi farklı eşyalar üretiyoruz. Örneğin bakır demlikte çay demlemek çok daha sağlıklı. Sıcaklık eşit yayılıyor ve çay daha lezzetli oluyor. İçi kalaylı olunca daha uzun ömürlü kullanılıyor" dedi.

"Türk-İslam sentezi içeren eserler üretmeyi istiyorum"

Kursiyerlerden Saffettin Ünsal da uzun zamandır bakır işlemeciliği kursunun açılmasını bekleyenlerden. Bakırla ilgili merakını manen ve sanatsal olarak ifade eden Ünsal, "Kurstan internetten araştırarak ve Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurs branşlarını takip ederek haberdar oldum. Kursa başlayalı iki hafta oldu. 54 yaşındayım, yaşım itibariyle sakinlik gerektiren bir sanatla ilgilenme ihtiyacı hissettim. Psikolojik olarak çok rahatlamış hissediyorum. Dışarıda yağan kar eşliğinde bu işle kendi iç aleminizi sakinleştiriyorsunuz. Erzincan, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’dan malzeme temin ediyoruz. Bakır işlemeyi iyice öğrendikten sonra ecdadımızın yapmış olduğu orijinal Anadolu motifleri ve Türk-İslam sentezini işlemeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kurs öğrencilerinden Nisanur Taş ise "Halk Eğitim Merkezi’nde kursları gezerken kurstan haberim oldu, Öğrenmek istedim ve geldim. Eğitimlerim bitince süs eşyaları ve dekoratif şeyler yapmak istiyorum" cümlelerine yer verdi.