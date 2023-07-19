Eskişehir’de yabani otların hayli uzadığı bir dere kenarındaki yol, şoförlerin görüş açısını kısıtlayarak kaza riski oluştururken, mahalle halkı sokak üzerindeki oyun alanında vakit geçiren çocukları için endişeli.

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Tophane Sokak’taki su kanalının kenarında bulunan uzun yabani otlar göze çarpıyor. Temizlenmeyen otlar trafik kazalarına davetiye çıkarırken, çevrede kötü görüntüye de sebep oluyor. Bölgede oturan vatandaşlar, konuyla ilgili rahatsız olduğunu belirterek kanal boyu uzayan otların yılan gibi hayvanlara yaşam alanı oluşturabileceğini de ifade etti. Kanalın tam karşısındaki futbol tesisinde vakit geçiren çocukların, araçların görüş mesafesinin kısıtlanması sebebiyle tehlikede olduğunu dile getiren vatandaşlar, bahsi geçen otlarla ilgili çalışma yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

“Kanal boyunca uzayan otlar yılan gibi tehlikeli hayvanlar için yaşam alanı oluşturabilir"

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Ramazan Y., bakımsızlık sebebiyle uzayan yabani otların dönüş yapan araçların görüş açısını kısıtladığını söyledi. Kanal boyunca uzayan otların yılan gibi tehlikeli hayvanlara yaşam oluşturabileceğini de aktaran vatandaş, "Burası bir yerleşim yeri. Çocuklarımız bu otların karşı tarafında bulunan futbol tesisine sürekli gidiyorlar ve görüş mesafesi kısıtlanan sürücüler sebebiyle kaza riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Biz de her sabah işe gitmek için bu yolu kullanmak zorundayız. Dönüş yaparken otlar yüzünden sağdan ve soldan gelen araçları göremiyoruz. Özellikle yolun dar olması ve otlara bakım yapılmaması kazaya davetiye çıkartıyor. Yetkilerin kanal boyundaki otları derhal kesmeleri gerekiyor“ dedi.