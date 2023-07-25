Aydın’ın en güzel vakit geçirilen alanlarından biri olan Pınarbaşı alt yolu olarak bilinen alan, duyarsız vatandaşların attığı çöpler ve bakımsızlıktan dolayı adet harabeye döndü. Alanın bakımsızlığından dolayı bölgede vakit geçirip serinlemeyi korkar hale geldiklerini belirten vatandaşlar, bölgenin temizlenip kullanılabilri hale getirilmesini istediler.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir zamanlar Pınarbaşı’na giden vatandaşların kullandığı ve yol üzerinde bulunan banklarda oturarak dinlendiği Pınarbaşı alt yolu, şimdilerde adeta bir ormanı andırıyor. Bakımsız halde kalan ve içerisinde büyüyen otlar ile bir ormanı andıran bölge, aynı zamanda uyuşturucu ve alkol bağımlılarının da adresi haline geldi. Yol üzerinde bulunan birçok bankın çalındığı ve yerinden söküldüğü görülürken, atılan çöpler ve cam kırıkları da tehlike saçıyor. İlçe merkezinin bir dönem gözdesi olan bölge bakımsızlık nedeniyle yürünüp dinlenilemez hale geldi. Aydın’ın Efeler ilçesinin en önemli gezi alanlarından birisi olan Pınarbaşı bölgesindeki alt yürüyüş yolunun temizlenerek yeniden cazip hale getirilmesini isteyen vatandaşlar, sahipsiz kalan alanın aynı zamanda hem sağlık hem de güvenlik açısından tehlike saçtığına da dikkat çekerek temizlenip kullanıma açılmasını istediler.