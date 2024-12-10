Eskişehir’de bakımsız bırakılan bir ortaokulun dış cephesinde oluşan kötü görüntü mahallelinin tepkisini çekti.

Odunpazarı İlçesi Göztepe Mahallesi Öznurlu Sokak üzerinde bulunan Battalgazi Ortaokulu bakımsızlığı ile dikkat çekiyor. Gerekli çalışmaların yapılmaması nedeniyle dış cephesi dökülmeye başlayan okulun kötü görüntüsü görenlerin tepkisine yol açıyor. Cep telefonu kamerası ile fotoğraflanan durumun hoş olmadığını belirten vatandaşlar, yetkili kurumlar tarafından konuyla ilgili çalışma yapılmasını bekliyor.