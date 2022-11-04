Edinilen bilgilere göre, Adana-Kozan çevre yolunda bulunan aparmanın önünde park halinde bulunan 38 TR 339 plakalı Fatih A.’ya ait otomobil nedeni bilinmeyen şekilde alev aldı. Araç sahibi Fatih A. otomobilin bakımlarını sanayide yeni yaptırdığını itfaiye ekiplerine aktardı. Park halindeyken otomobilin motor kısmından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu.

Adana’nın Kozan ilçesinde saniyede bakımları yeni yapılan otomobil park halindeyken alev alev yandı.

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