Yatırımlarına aralıksız olarak devam eden OEDAŞ, güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı için çetin kış koşullarına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Yatırımlarına aralıksız olarak devam eden OEDAŞ, güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı için çetin kış koşullarına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), kış mevsiminin sert geçtiği bölgede hazırlıklarını tamamladı. OEDAŞ kış mevsimi koşullarına yönelik hazırlıklar çerçevesinde hizmet verdiği 5 ilde toplam 27 bin 612 adet aydınlatma direği, 3 bin 657 adet trafo ile 18 bin 8 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim hattının bakımını yaptı. Arıza bakım aracı filosunu genişleterek 298 araca çıkaran OEDAŞ ayrıca zorlu coğrafi koşullarda önleyici bakım çalışmaları yapmak ve yaşanabilecek arızaları hızla belirlemek üzere bölgesindeki her şehir için birer drone tedarik etti.

Muzaffer Yalçın: “Şehirlerimizi karış karış gezerek hazırlıklarımızı tamamladık”

Kış mevsimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “OEDAŞ olarak bölgemizde hayatına dokunduğumuz 3 milyon kişiye güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışıyoruz. Bu çerçevede bir taraftan yeni yatırımlarla geleceğin elektrik şebekelerini kurarken diğer taraftan da şehirlerimizi karış karış gezerek bakım-onarım çalışmalarımızı tamamladık. Bölgemizde kış koşulları son derece çetin geçiyor. Bu nedenle bakım çalışmalarımıza ek olarak araç filomuzu ve ekipmanlarımızı da genişlettik. Başta saha ekiplerimiz ve mühendislerimiz olmak üzere bin 200’ü aşkın çalışma arkadaşımızla birlikte kış koşullarına karşı hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

Yalçın ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması, internet sitesi ve e-posta hizmetlerinin yanı sıra tüketici hizmet merkezleri aracılığıyla da tüm vatandaşların OEDAŞ ile iletişime geçebileceğini belirtti.