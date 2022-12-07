Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar Dağı Geçidi’nde bulunan Ilgar Bakımevi’nde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevine gelen tilkiyi eliyle besliyor.

Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar Dağı Geçidi’nde bulunan Ilgar Bakımevi’nde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevine gelen tilkiyi eliyle besliyor.

Serkan Çiftçi, tilkinin bakımevinin penceresine gelerek ikram ettiği yiyeceklerden nasiplendiğini söyledi. Çiftçi’nin bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor. Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi besleyen Çiftçi, bu durumdan oldukça memnun.