Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği ile iş birliğine dayalı olarak Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi mutfak atölyesinde turşu kurma etkinliği keyifli ve eğlenceli bir şekilde yapıldı.

Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği ile iş birliğine dayalı olarak Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi mutfak atölyesinde turşu kurma etkinliği keyifli ve eğlenceli bir şekilde yapıldı.

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan turşunun nasıl kurulduğunu ve faydalarını uygulamalı olarak öğretmek amacıyla Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nde mutfak atölyesi etkinliklerinde turşu kuruldu.

Öğrenciler minik elleri ile turşularını hazırlarken turşu malzemeleri ve turşunun faydaları hakkında sohbet edilerek öğrencilerin keyifli anlar yaşaması sağlandı.