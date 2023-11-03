Iğdır’da yaylada hayvan otlatan duyarlı bir vatandaş tarafından bakıma muhtaç halde bulunan Kara Akbaba (Aegypius monachus) tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır’da yaylada hayvan otlatan duyarlı bir vatandaş bakıma muhtaç Kara Akbaba (Aegypius monachus) ile karşılaştı. Vatandaş hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma HAYDİ personeline haber verdi. Ekipler yaylaya giderek Kara Akbaba’yı(Aegypius monachus) alarak ilk tedavisini yaptı. Kara Akbaba (Aegypius monachus) detaylı bakım ve tedavisinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderilmek üzere DKMP Kars ekiplerine teslim edildi. Kara Akbaba’nın bakım ve beslenmesi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.