Uzun süredir kadro bekleyen uzman Çavuşlara müjde MHP Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy’dan geldi.

Daha önce Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Çiftçi ile görüşmesinin ardından gerekli çalışmaları başlatacakların sözünü veren Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından sosyal medyada fotoğraf yayınlayan Ersoy; “Uzman Çavuşlarımızın kadro ve özlük hakları ile ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız. İlgi ve alakalarından dolayı Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a çok teşekkür ederim. İnşallah hak ettiklerinizi alacaksınız Ali Tilkici Başkanım” ifadelerini kullandı.

Ersoy, uzman çavuşlarla ilgili çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen MHP Genel Başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’e de teşekkür etti.