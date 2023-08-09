Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek siyasi-güncel konularda ve partimiz MHP’nin “Diyar Diyar Anadolu” çerçevesinde başlattığı yerel seçim hazırlıklarına dair sohbet yapma fırsatı buldum. Her daim Türk milletinin birliğini, beraberliğini, varlığını, geleceğini düşünen fikirleriyle bizlere ışık olan Liderimizin Kayseri halkına bol bol selamları var. Allah, onu Türk milletinin ve bizlerin başından eksik etmesin” ifadelerine yer verdi.