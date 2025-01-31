Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında; "Kayseri OSB’de yen, genişleme alanı çalışmaları sanayi kenti Kayseri’ye faydalı olacak” dedi.

MHP’li Ersoy, Türkiye’nin son yıllarda özellikle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgütlere finans sağlama ve benzeri suçlarla etkin bir mücadele yürüttüğünü söyleyerek, “Konuşmama başlamadan önce, geçtiğimiz günlerde Bolu ilimizin Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde meydana gelen elim yangın felaketinde hayatlarını kaybeden 78 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ve yangından etkilenen diğer vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir. Milletimizin başı sağ olsun. Hazırlanan Kanun Teklifi ile vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının giderilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonrası oluşabilecek hukuki boşlukların doldurulması amaçlanmaktadır. Teklifte genel olarak, Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri, Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerinin aylıkları ile ilgili düzenleme, İşverenler için asgari ücret desteği, Enerji Sektörüne İlişkin Düzenlemeler, TMSF’nin kayyımlık görevinde kullanabileceği bazı hak ve yetkiler ile ilgili düzenlemeler öngörülmektedir. Teklifin konuşmama konu ikinci bölümünde yapılacak değişikliklerle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) belirli suçlarla bağlantılı şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyım olarak atanabilmesini öngörmektedir. Ülkemiz, son yıllarda özellikle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgütlere finans sağlama ve benzeri suçlarla etkin bir mücadele yürütmektedir. Bu kapsamda, suç örgütleriyle irtibatlı şirketlerin ve malvarlığı değerlerinin yönetimi büyük bir önem taşımaktadır. TMSF’nin kayyım olarak atanması, bu tür şirketlerin ve malvarlıklarının, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, ticari teamüllere uygun şekilde yönetilmesini sağlayacaktır. TMSF, bugüne kadar edindiği bilgi birikimi ve deneyimiyle, şirketlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini, gerektiğinde tasfiye edilerek ekonomik kayıpların en aza indirilmesini sağlayacak donanıma sahiptir” dedi.

Mevcut madde ile suç gelirlerinin ve terör finansmanlarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyleyen Ersoy; "Bu madde kapsamında, suç gelirlerinin ve terör finansmanının önüne geçilmesi hedeflenirken, aynı zamanda söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması da gözetilmektedir. Devletimizin bu tür şirketleri doğrudan yönetmesi yerine, ticari hayata uygun şekilde yönetilmesini sağlayacak mekanizmaların kurulması büyük önem taşımaktadır. TMSF’ye tanınan yetkiler, ticari faaliyetleri sekteye uğratmadan, piyasa şartlarına uygun bir şekilde şirketlerin yönetilmesine imkan tanıyacaktır. Ayrıca, bu düzenleme, yatırımcı güvenini artıracak ve finansal sistemimizin bütünlüğünü güçlendirecektir. Diğer yandan, bu düzenleme ile kayyımlık sürecinin daha etkin, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi de sağlanmaktadır. Şirketlere kayyım atanması durumunda, mahkemeler tarafından verilen kararlar doğrultusunda, TMSF’nin yetkilendirilmesi, uygulamada birçok karışıklığın önüne geçecektir. Böylelikle, suç örgütlerinin ekonomik faaliyetler üzerinden devletimize ve vatandaşlarımıza zarar vermesinin engellenmesi daha etkin bir şekilde mümkün olacaktır. Öte yandan Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının ardından Elektrik Üretim A.Ş.’nin faaliyetlerini hukuki çerçevede sürdürebilmesi için bir düzenleme yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Elektrik üretimi ve dağıtımı, kamu hizmeti niteliğinde bir faaliyet olup, ülkemizin enerji arz güvenliği açısından stratejik bir konudur. Devletimizin bu alandaki rolü, piyasada düzenleyici ve dengeleyici bir güç olarak devam etmelidir. EÜAŞ’ın enerji alım ve satış faaliyetlerine ilişkin yapılan bu düzenleme, elektrik piyasasında rekabeti bozmayan, ancak kamunun elinde bulunan üretim tesislerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir düzenlemedir. Teklifteki maddeyle, EÜAŞ’ın mevcut hak ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli hukuki altyapı yeniden oluşturulmaktadır. Bu sayede, enerji arzında yaşanabilecek belirsizliklerin ve piyasada oluşabilecek dengesizliklerin önüne geçilecek, kamu yararı gözetilerek vatandaşlarımızın enerjiye erişimi güvence altına alınacaktır. Elektrik enerjisinin sürdürülebilir, kesintisiz ve uygun maliyetli olarak sunulması, ülkemizin sanayi üretimi ve ekonomik kalkınması açısından hayati önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Ersoy, vatandaşların doğalgaz çıkmazından kurtulması için firmalar ile belediyeler arasında mutabakat sağlanmasının önemli bir adım olacağını söyleyerek; "Enerji, modern dünyada kalkınmanın en temel unsurlarından biridir. Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve stratejik gücünün yapı taşlarından olan enerji, sanayiden tarıma, ulaşımdan günlük yaşantımıza kadar her alanda hayati bir ihtiyaçtır. Bu nedenle enerji, yalnızca bir tüketim unsuru değil, aynı zamanda bağımsızlık ve güvenlik meselesidir. Bu doğrultuda, yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen arama ve çıkarma faaliyetlerimizin artarak devam etmesi, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda attığı en somut ve stratejik adımlardandır. Ancak, enerji arzı noktasında sahada çözüm bekleyen bazı konulara da dikkat çekmek istiyorum. Seçim bölgem olan Kayserimizde bazı mahallelerde vatandaşlarımız doğalgaz hattı çektirmek istediklerinde imar problemleriyle karşılaşmaktadır. Bu sorun, ilçelerimizde oldukça yaygın olup, vatandaşlarımız belediyeler ve doğalgaz firmaları arasında çıkmaza girmektedir. Gerekli kurumlarla mutabakat sağlanarak bir çözüm üretilmesi hem halkımızın mağduriyetini giderecek hem de hava kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olacaktır. Diğer yandan, taşra mahallelerimizde miras intikali tamamlanmadığı için doğalgaz aboneliği alamayan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Mevcut mevzuata göre, miras kalan taşınmazlarda tüm ortakların abonelik için imza vermesi gerekmektedir. Ancak, yurtdışında yaşayan veya iletişim kurulamayan mirasçılar nedeniyle bu süreç tıkanmaktadır. Oysa bu, bir mülkiyet devri değil, temel bir ihtiyaç olan enerjiye erişim meselesidir. İlgili bakanlıklarla birlikte yapılacak düzenlemelerle, hak sahiplerinden birinin başvurusuyla abonelik işleminin kolaylaştırılması hem vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek hem de Kayseri’mizde hava kirliliğinin önüne geçmek adına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bir diğer mesele ise doğalgaz arzının yeni sağlandığı ilçelerimiz ile ilgili. Arzın yeni sağlanmaya başlandığı ilçelerimizde, ana hatların yanı sıra ara hatların da kurularak her mahallemize enerji erişiminin sağlanması büyük bir ihtiyaçtır. Bu noktada gerekli ödeneklerin tahsis edilmesi, vatandaşlarımızın daha hızlı ve etkin bir şekilde enerjiye kavuşmasını sağlayacaktır” dedi.

Kayseri OSB’de yeni genişleme alanının Kayseri’ye faydalı olacağını söyleyen Ersoy; "Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz, yaklaşık bin 500 fabrika ve 100 bin çalışanı ile ülkemizde bulunan 392 OSB arasında; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta ilk 5’de yer alan, önemli üretim merkezlerinden bir tanesidir. Bölgemize gerek mevcut sanayicilerimizden gerekse yeni yatırımcılarımızdan yoğunlukla arsa tahsis talebi gelmektedir. Yatırımcılarımızın ve mevcut sanayicilerimizin yeni üretim tesisleri kurarak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaları amacıyla, bölgede genişleme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu sebeple yapılan arazi ve fizibilite çalışmalarında, bölgenin uygulama imar planı güneyinde bulunan yaklaşık 204 hektarlık alanın ’Yeni Genişleme Alanı’ olarak uygun olduğu, OSB yönetimi tarafından değerlendirilmiştir. Söz konusu Genişleme Alanının oluşturulabilmesi için; belirlenen alan içerisindeki gerekli resmi prosedürlerin ilgili makamlarca yapılması hem sanayicilerimiz hem de Orta Anadolu’nun en büyük sanayi kenti olan Kayserimiz için faydalı olacaktır. Bu minvalde, yapılacak çalışmaların takipçisi olacağımızı bildiriyor, şimdiden teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz konusu teklifi olumlu değerlendiriyor, destekliyor, vatanımıza ve milletimizi hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Genel Kurulumuzu saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.