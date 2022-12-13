Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas, Yunanistan’da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde 2021-22 sezonunun yurt dışındaki ‘En İyi Yunan Futbolcusu’ seçildi.

Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas, Yunanistan’da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde 2021-22 sezonunun yurt dışındaki ‘En İyi Yunan Futbolcusu’ seçildi.

Meslektaşlarının oylarıyla birlikte bu ödüle layık görülen futbolcu kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, “Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz” açıklamalarında bulundu.