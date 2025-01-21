Kırşehir’de Bakara Suresi’nden esinlenilerek iç dizaynı yapılan cami, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yenice Mahallesi’nde 1910’lu yıllarda kerpiçten yapıldığı bilinen ve yeni şekliyle dikkatleri üzerine çeken Hamidiye Camii, içine yapılan motiflerle ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Caminin dış duvarlarında büyük harflerle Arapça ’Allah’ ifadesi yer alan cami hakkında konuşan emekli imam Sefa Ekinci, 18 yıl camide görev yaptıktan sonra emekli olduğunu ve caminin görselliğiyle insanların dikkatini çektiğini söyledi. Caminin sade şekilde dizayn edildiğini aktaran Ekinci açıklamasında, "Masraf yapmadan sade şekilde camiyi dizayn ettik. Yapılan dizayn Kırşehir ve şehir dışından da ilgi uyandırdı. Cami ciddi oranda ziyaretçi aldı. Altın varak ve ciddi harcama yapmadan bulutlar, ağaçlar ve çimleri resmettik" dedi. Her ilden camiyi gezmeye gelenler kadar namaz kılmak için de gelenler olduğunu ifade eden Ekinci, "İnsanlar camiyi merak ediyor ve geliyor. Camide Bakara Suresi’nin 22. ayetinde ’O sizin için yeri döşek göğü de bina yapan gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın’ ayetini düşünerek bir konsept geliştirdik" diye konuştu.

Camiyi ziyaret eden Yusuf Aslan, desenlerin insanı etkilediğini ve camiye girdikten sonra ferahladığını belirtti.