Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Batı Karadeniz Kalkınma Programı (BAKAP) çerçevesinde Sinop’ta yürütülen 4 projenin toplam bütçesinin 23 milyon 117 bin TL olduğunu söyledi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından BAKAP çerçevesinde Sinop’ta uygulanacak projeler kamuoyuna tanıtıldı. Sinop Valisi ve KUZKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Karaömeroğlu başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, paydaş kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantı açılışında konuşan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, BAKAP çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik toplam 15 projeye 40 milyon 400 bin TL desteğin sağlanacağı, Sinop’ta bu çerçevede yürütülen 4 projenin toplam bütçesinin 23 milyon 117 bin TL olduğunu kaydetti. Genç, Sinop’un gelişiminde kırsal turizm alanında 2 proje, tarımsal sanayinin geliştirilmesi alanında da 2 projenin destekleneceği ve KUZKA tarafından belirtilen projelere 17 milyon 337 bin TL hibe desteği sunulacağını söyledi.

3 ilçe kırsal turizmde öne çıkacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kırsal turizm alanında hazırlanan “Sinop Kırsal Turizm Projesi” ile Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nda aydınlatma ile elektrik ve su gibi alt yapılar yenilenerek alternatif yürüyüş yolu hazırlanacak. Ayancık İnaltı Mağarası Tabiat Parkı’nda bulunan mağara içi aydınlatma, ulaşım yolu ve korkuluklarının iyileştirme ve onarımı yapılarak ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca Boyabat Kırk Kızlar Kayası bölgesinde teras ve restorandan oluşan günübirlik bir cazibe alanı oluşturularak bölgede yeni bir turistik ürün ve yerel halk için sosyal yaşam alanı hizmete sunulacak.

Tarımsal sanayinin geliştirilmesi amacıyla, Sinop ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan “Sinop Soğuk Süt Toplama Merkezi Yapımı Projesi” ile bölgede süt üretimini, kalitesini ve üreticilerin gelirlerini arttırılması amacıyla gerekli makine teçhizat temini ve yapım işleri desteği verileceği belirtildi. Sinop Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği tarafından hazırlanan “Balık Üretimini Muhafaza ve Nakliyesi” projesi ile de balıkçıların mahsulleri depolayabileceği uygun tesis bulunmaması nedeniyle pazarlama aşamasında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak üzere uygun nakliye araçlarının alımı ve güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirileceği kaydedildi.