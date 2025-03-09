Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye genelinde gerçekleştirilecek iş bırakma eyleminin gerekçelerini belirterek, sağlık çalışanlarının giderek artan sorunlarına vurgu yaptı.ANKARA (İGFA) - Aile hekimlerinin iş güvencesinin olmaması, kamu binası desteği verilmemesi ve artan maliyetlerin hekimlerin sırtına yüklenmesi nedeniyle sistemin sürdürülemez hale geldiğini belirten AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 14 Mart'ta ülke genelinde yapacak iş bırakma ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



“Bakanlık, aile hekimliği birimlerini artıracağını söylese de hekimleri, aile sağlığı ebe ve hemşireleri bu alanı tercih etmiyor" diyen Başkan Dr. Kandemir, "İzmir’de yapılan ek yerleştirmelerde 20 aile hekimliği birimi açıldı ancak hiçbirine başvuru dahi olmadı. İzmir gibi büyük bir kentte dahi Aile Hekimliği birimleri boş kalırken diğer illerde de tablonun aynı olduğunu düşünmek hiç de zor olmayacaktır. Sanal ASM’ler (binasız ASM’ler) boş kalıyor. Bu, sağlık sisteminin alarm verdiğinin en büyük göstergesidir” dedi.

“KAMU BİNASI BULUNMUYOR, HEKİMLERE ‘BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN’ DENİYOR”

İzmir, Balçova’da 7 birimli bir Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) uygun olmadığı gerekçesiyle tahliye edildiğini hatırlatan Kandemir, “Meslektaşlarımıza kamu binası tahsis edilmediği gibi, ‘Kendi başınıza yeni bir yer bulun ya da başka yere gidin’ deniyor. Hekimler kendi imkanlarıyla bina bulamazsa, sözleşme feshi bile gündeme gelebilir. Aile hekimlerinin ne iş güvencesi ne de kamu binası güvencesi var” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın mevcut yönetmelikte düzenleme yapmamakta ısrar ettiğini vurgulayan Dr. Kandemir, “Vatandaşın nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti alması giderek zorlaşıyor. Aile hekimliği sistemi güçlendirilmezse, kamudan sağlık hizmeti almak neredeyse imkânsız hale gelecek. Biz, hastalarımızın özel sağlık sistemine mahkûm edilmesini istemiyoruz” dedi.

“BAKANLIĞA ÇAĞRIMIZ NET: YENİ VE ADİL BİR YÖNETMELİK ŞART”

AHESEN olarak taleplerinin çok açık ve net olduğunu belirten Dr. Kandemir, “Bu işi asıl yapanlar olarak STK’larla birlikte yeni bir yönetmelik oluşturulmalı. Hem sağlık çalışanlarının özlük hakları korunmalı hem de vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınmalı. 14 Mart Tıp Bayramı’nda, meslek onurumuz ve halk sağlığının geleceği için iş bırakma eylemiyle bu taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz” dedi.