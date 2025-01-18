Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta yürürlüğe koyduğu yeni düzenleme, medikal estetik alanında köklü değişiklikler getiriyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, estetik işlemleri yalnızca belirli branşların tekelinde tutan uygulamalara son verildi.

Düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Güneş, “Bakanlık bu kararla işi ehil olan hekimlere veriyor. Yeni düzenleme hukuka uygun hale gelmiş oldu. Kararda her hekime cerrahi yetki veriliyor söylentileri tamamen asılsız. Daha önce plastik cerrahi ve dermatoloji branşlarına tanınan ayrıcalıklar kaldırılarak tüm hekimlere, belirli bir sertifikasyon sürecinden geçmek şartıyla estetik işlemleri yapabilme yetkisi verildi. Bu durum, hukuk çerçevesinde ve gelişmiş ülkelerde uygulanan düzenlemelere uygun bir adım olarak değerlendiriliyor. Hekimler arasındaki ayrıcalıklı uygulamalar sona erdirilerek, tüm branşlara eşit bir yaklaşım getirildi. Sağlık standartlarına uygun olmayan, hekim olmayan kişiler tarafından yapılan ve halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalar, denetimlerin artırılması ve yetkisiz sağlık kuruluşlarının engellenmesiyle son bulacak. Estetik işlem talebinin artmasına karşılık, plastik cerrah ve dermatolog sayısının yetersiz kalması, sağlık hizmetine erişimi zorlaştırıyordu. Yeni düzenleme, bu sorunu çözerek daha fazla hekimin bu alanda hizmet verebilmesini sağlayacak” dedi.

Güneş, “Daha önce sadece dermatoloji, plastik cerrahi uzmanları ve Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikasına sahip hekimlerle sınırlı olan yetki, artık diğer branş hekimlerine de tanınacak. Bunun için, hekimlerin Bakanlık tarafından onaylanmış sertifikasyon programlarından geçmesi gerekecek. Ayrıca, tıp merkezleri ve muayenehanelerde belirlenen asgari şartları sağlayarak estetik işlemler yapılabilmesi mümkün hale geldi. Bu karar, hem sahte ürün kullanımını hem de yetkisiz kişilerin gerçekleştirdiği operasyonları engellemeyi amaçlıyor. Değişiklik halk sağlığını tehdit eden merdiven altı uygulamalara karşı etkin bir çözüm sunacak. Özellikle komplikasyon riski yüksek olan ve halk sağlığını doğrudan etkileyen bu tür işlemlerin yalnızca ehil ellerde yapılması sağlanacak. Bu düzenleme, sadece basit tıbbi işlemleri kapsıyor. Her hekimin mezuniyet sonrası aldığı eğitimle bu işlemleri yapabilme yetkinliği zaten mevcut. Sertifikasyon programlarıyla bu yetkinlik daha da pekiştirilecektir. Dermatoloji ya da plastik cerrahi ihtisaslarında medikal estetik alanı müfredatta eğitim yer almıyor. Medikal kozmetik son yirmi yılda çok gelişmekte olan bir bilim dalı, dünyada da bize bu konuda talep hızla artıyor. Diğer branşlardan hekimlerin de sertifikasyon programlarıyla bu alanda hizmet verebilmesi, hekim olmayan kişilerin uygulamaya yapmasının önüne geçilmesi halk sağlığı açısından doğru bir adımdır. Bakanlık, tüm tarafların sesini dinleyerek hakkaniyetli ve bilimsel bir düzenleme yaptı. Bu karar, hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak hem de Türkiye’nin bu alandaki uluslararası itibarını güçlendirecektir” dedi.