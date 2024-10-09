Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kastamonu’da tohumu yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan patatesin hasadı devam ediyor. Kentte 7 bin 350 dekar alanda 25 bin ton patatesin hasadı yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’daki çiftçilere Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde 250 ton patates tohumu dağıtımı yapıldı. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılan patates tohumlarını nisan ayında toprakla buluşturan çiftçiler, ektikleri patates tohumlarının hasadına devam ediyor. Bu çerçevede Devrekani ilçesine bağlı Kasaplar köyünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hasat şenliği düzenlendi. Hasat şenliğine Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Burak Eminoğlu, Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Hikmet Sağlar ile üreticiler katıldı.

Hasat şenliğinde Başkan Altıkulaç ile İl Müdürü Tanrıkulu, kadınlarla birlikte patates hasadı yaptı. Ayrıca hasadın ardından İl Müdürü Tanrıkulu, bakanlık tarafından dağıtılan patates tohumlarından elde edilen patateslerden bir miktar satın aldı. Kastamonu genelinde 7 bin 350 dekar alanda ekilen patatesten yaklaşık 25 bin ton rekolte beklenirken, dekar başına 3 ila 4 ton patates alındı. Şu anda patatesin kilosu ise 15 liradan alıcı buluyor.

“Patates, TAKE projeleri kapsamında yüzde 75 hibe ile desteklediğimiz bir ürün”

Hasatla ilgili konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Patates, Devrekani ilçemizin şeker pancarı ile birlikte en önemli ürünlerinden bir tanesi oluyor. Yaklaşık bin 200 dekar alanda bu yıl ekim alanı mevcut. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri çerçevesinde il genelinde 250 ton civarında patates tohumu desteği sağladık yetiştiricilerimize. Bugün de verdiğimiz destek tohumlarından ekilen tarlamıza geldik ve bu tarlamızda hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık Devrekani genelinde 3 bin tona yakın bir verim bekleniyor. Bu tarlamızdan da dönüş başına yaklaşık 3 ton civarında bir verim bekliyoruz. TAKE projeleri kapsamında desteklenen bir ürün ve yüzde 75 hibe ile desteklediğimiz bir üründü patates. Patates, artık Kastamonu il genelinde şeker pancarı, yem bitkileri, buğday, arpa ve özellikle Taşköprü ilçemizdeki kenevir ile birlikte en önemli ürünler arasında yer alıyor” dedi.

Tanrıkulu, Kastamonu genelinde yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda patates ekildiğini belirterek, bu ekimden yaklaşık 25 ton civarında patates rekoltesi beklediklerini söyledi.

“Sıfır tohumlarımız geliyor ve bunları tarlamıza ekiyoruz. Bu tohumlarla patateste güzel oluyor”

Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Kasaplar köyünde patates üreticiliği yapan ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Adem Ayhan Kahvecioğlu, “Patatesi nisan ayında ekmeye başlıyoruz. Sökümüne de eylül ayında başlayıp, ekim ayında devam ederiz. Yıllardan beri bizler patatesi ekiyoruz. Daha öncesinde tohum sıkıntımız vardı. Hep yıllanmış tohumları kullanıyorduk fakat yaklaşık 8 yıldır Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kanalıyla sıfır tohumlarımız geliyor. Bu sıfır tohumlarımızı tarlamıza ekiyoruz. Gayet bu tohumlarla patates güzel oluyor. Devrekani’de Kasaplar köyü patatesi artık zaten bir marka haline geldi. Patates için toprağımız gayet iyi ve elverişli. Dönüm başına en az 3-4 ton patates alıyoruz. Bizler, tarlamızda ilaçlama ya da fazla bir gübreleme yöntemi kullanmıyoruz. Kendimiz doğal ve organik olarak yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz patateslerin lezzeti de çok güzel. Bölgemizde çok beğeniliyor. Özellikle Kastamonu’da her yerde Kasaplar köyü patatesi diye yazıp satışlarını yapıyorlar. Toprak yapısından kaynaklandığını düşünüyoruz ama lezzeti çok güzel” diye konuştu.

“İlçemizde patates ekiminin yaygınlaştırılması için soğuk hava deposu istiyoruz”

Patatesin Devrekani’de önemli bir ürün haline geldiğini ve soğuk hava deposu olmadığı için ekiminin fazla olmadığını belirten Kahvecioğlu, “Bizler, patatesimizi üretiyoruz, suyumuz bol, barajlarımız var, kapalı kanallarımız mevcut. Fakat depolama konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu yüzden pazar oluşmuyor, çünkü soğuk hava deposu olmadığı için bölgemize alıcı gelmiyor. Ürettiğimiz ürünü bu yüzden pazarlayamıyoruz. Verim konusunda zaten bir sıkıntımız bulunmuyor, her türlü verimi alıyoruz. En büyük sorunumuz ürettiğimiz ürünü depolamak. Depo konusundaki sıkıntılarımızın çözülmesini bekliyoruz. Büyük bir soğuk hava deposu olursa üretimimiz de artar. Bir türlü yapılamadı, yapılırsa daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.