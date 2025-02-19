Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamış olduğu konut kampanyası hakkında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar ile fiyatların aşağıya doğru çekileceğini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Emlak Konut ile orta gelirliler için konut kampanyası hazırladıklarını duyurdu. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ ile yeni sosyal konut kampanyasını yıl sonunda başlatacaklarını belirtti. Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, Bakan Kurum’un açıklamaları hakkında değerlendirmede bulundu. Duman, bahse konu kampanya ile konut fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

"Bu çalışmalar ile fiyatların aşağıya doğru çekileceğini öngörüyoruz"

Duman, yapmış olduğu açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arsa maliyetini düşürecek ve konut fiyatlarını indirecek çalışmalar yürütüyor. Açıklanan kampanyaya göre; İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 projede 4 bin 500 bağımsız bölüm olacak. Toplam 3 modelim var. 1’inci modelde peşinatsız model, azalan taksit, 60 vade ve yüzde 0,99 vade farkı uygulanacak. 2’nci modelde ilk yıl ödemesiz, 60 ay vade ve yüzde 1,29 vade farkı; 3’üncü modelde ise leasing destekli finansman modeli, Emlak Katılım Bankası ile peşinatlı veya peşinatsız 120 ay vade uygulanacak. 23 Mart 2025’e kadar başvuru yapılabilecek kampanya ile konut sorunun çözülmesi amaçlanıyor. Bilindiği üzere son dönemlerde konut fiyatlarında bir artış durumu söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar ile fiyatların aşağıya doğru çekileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.