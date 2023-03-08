Manisa’nın Salihli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Zeki Kayda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilçeye bağlı Kabazlı Mahallesine tahsis ettiği 5 dönümlük alana cemevi yapılacağını söyledi.

Manisa’nın Salihli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Zeki Kayda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilçeye bağlı Kabazlı Mahallesine tahsis ettiği 5 dönümlük alana cemevi yapılacağını söyledi.

Salihli Belediye Meclisi, Mart ayı meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis 4 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtıldığı toplantıda konuşan Başkan Kayda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Salihli’ye tahsis ettiği alana Cemevi yapacakları müjdesini verdi. Başkan Kayda, “Kabazlı Mahallemize, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca tahsis edilen 5 dönümlük alana Cemevi inşa ederek bu bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Halk ekmek fabrikası üretime başlıyor

Salihli Belediyesi’nin başlattığı çalışmalarla yapımları tamamlanan Kurtuluş ve Gümüşçayı Pazaryerlerinin kısa zamanda hizmete açılacağını belirten Başkan Kayda, Kurtuluş Pazaryerinin Cumartesi günü, Gümüşçayı Pazaryerinin ise Cuma günü hizmet vereceğini söyledi. Salihli Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden olan Halk Ekmek fabrikasında deneme üretimine başladıklarını vurgulayan Başkan Kayda, çok yakında fabrikada ekmek üretmeye başlayacaklarını söyledi.

Salihli İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu hakkında bilgiler veren Başkan Kayda, “Belediye Meclisi’mizden 2015 yılında aldığımız yetkiyle İller Bankası’nın hazırlayıp Nisan 2017 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca onaylanan 8 ciltlik “Salihli İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu” çerçevesinde Salihli merkeze ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notlarının İmar Komisyonumuzda görev alan meclis üyelerimiz ve tüm paydaşlar ile hassasiyetle değerlendirilerek yenilenmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.