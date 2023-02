Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maalesef bu depremde enerji altyapılarımızda da ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında, nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim hatlarını dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğalgaz ana iletim hattımızda bir kopma meydana geldi" dedi.

Deprem nedeniyle Adana’da 7 binanın yıkıldığını ve 36 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise "Göçük altında kalan her bir vatandaşımızın kurtarılması üzerine çalışmalar yapılıyor” diyerek bilgi verdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem de 7 binanın yıkıldığı Adana’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, milletvekilleri, kurum yetkilileri ile görüştü.

Bakan Yanık, “Tüm birimlerimizle sahadayız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Adana’da 7 binanın yıkıldığını ve 36 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “ Öncelikle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremin merkez üssü biliyorsunuz Pazarcık. Pazarcık Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık maalesef 10 ilimizde çok şiddetli hissedildi. Şu anda hemen depremin akabinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, devletimizin bütün kurumları çok hızlıca harekete geçtiler. Hızlıca koordine olup her bir ilimizde depremden etkilenen her bir ilimizde bir bakan arkadaşımız görevli olmak üzere bölgelere hepimiz intikal ettik. Sayın valilerimiz AFAD Başkanlığımız zaten ilk dakikadan itibaren görevlerinin başındalar. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak psikososyal destek ekiplerimiz sıfırıncı dakikadan itibaren sahaya zaten iniyorlar. Bunun dışında ayni yardımlar için lojistik merkezlerimizi hemen hızlıca harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan malzemelerini de buralardan temin edeceğiz” dedi.

“Göçük altında kalan her bir vatandaşımızın kurtarılması üzerine çalışmalar yapılıyor”

Enkaz altında vatandaşları sağ çıkarma için yoğun mücadele edildiğine değinen Bakan Yanık ise, “Tabii şu anda öncelikli olan enkaz altındaki sağ vatandaşlarımızın kurtarılması, bir an önce onların kurtarılmaları, yaralı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaştırılmaları. Ondan sonraki süreçte de inşallah oluşan hasar sonuçlarını, maddi manevi her türlü sonucu devletimiz, milletimiz gidermek tazmin etmek gücüne sahiptir. Ve inşallah bu süreci de birlik ve bütünlük içerisinde tam bir dayanışma duygusuyla atlatacağız. Kış şartlarından ve havanın soğuk olmasından dolayı maalesef depremin etkileri biraz daha yoğun hissediliyor. Onları da ortadan kaldırabilmek için Enerji bakanımız, enerji nakil hatlarıyla ilgili süreci yakından takip ediyor. Bütün kuruluşlarımız, kurumlarımız üzerlerine düşeni eksiksiz bir biçimde yerine getiriyorlar. Adana’mızda biliyorsunuz 6 bina merkezde, il merkezinde, Çukurova ilçe sınırları içerisinde. Tamamı birbirine de çok yakın binalar. Bir tane de Tufanbeyli’de olmak üzere toplam 7 binamız hasarlı. Toplamda 36 can kaybımız var. Artmamasını umut ediyoruz. Tabii göçük altındaki vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar devam ediyor hızlıca. Dolayısıyla orada mahsur kalan, göçük altında kalan her bir vatandaşımızın kurtarılması üzerine çalışmalar yapılıyor” dedi.

Bakan Dönmez, “Türkoğlu ilçesinde doğalgaz ana iletim hattımızda bir kopma meydana geldi”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise enerji nakil hatlarında depremle birlikte hasar oluştuğuna değinerek“ Milletimize geçmiş olsun dileklerimle bulmak istiyorum. Olay anından itibaren devlet tüm birimleriyle, tüm kurumlarıyla, başta valilerimiz, AFAD velilerimiz olmak üzere depremde hasar yıkılan binalara, arama kurtarma faaliyetlerine başladılar. Hali hazırda da devam ediyor. Maalesef bu depremde enerji altyapılarımızda da ciddi hasarlar var. Gerek elektrik iletim hatlarında, nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim hatlarını dağıtım hatlarında hasarlar var. En büyük hasarlarımızdan birisi de merkez üssüne yakın Türkoğlu ilçesinde doğalgaz ana iletim hattımızda bir kopma meydana geldi. Bu hattımız Maraş başta olmak üzere Gaziantep, Hatay ve Kilis’e doğal gaz taşıyan ana iletim hattımız. An itibariyle tabii bu illerimizde kesintiler yaşanabilir. Ekiplerimiz de olaya müdahale ediyorlar. Bir an önce hattı onarmak için. Enerji nakil hatlarında da TEİAŞ’a ait yaklaşık 30 trafo merkezinde bir hasar meydana geldi. Bunların bir kısmı hızlı onarılacak şekilde. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Hastane ve aş evlerinde mobil jeneratörle destekliyoruz. Bende birazdan kilise intikal edeceğiz. Ölen vatandaşlımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum ”ifadelerini kullandı.