Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısına katıldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’da gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya Valisi Hulusi Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti milletvekilleri ile kurum müdür ve amirlerinin de katıldığı toplantıda deprem sonrası kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası kent merkezindeki temaslarını sürdüren Bakan Işıkhan’ın akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.