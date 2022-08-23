Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, arabuluculuk uygulamasının kapsamının genişletileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, arabuluculuk uygulamasının kapsamının genişletileceğini söyledi.

Bartın’da yapımı tamamlanan 22 bin metrekare kapalı alana sahip 3 bloktan oluşan Bartın Adalet Sarayının açılışı töreninde yaptığı konuşmada, arabuluculuk kapsamının genişletilmesi konusunda ciddi adımlar atma kararında olduklarını ifade ederek, “Kiracılar, ev sahipleri ve komşular arasındaki itilafları onları mahkeme kapılarına düşürmeden ve birbirlerini mahkeme kapılarında suçlamadan arabulucu marifetiyle daha erken bir süre içerisinde sorunlarını çözme konusunda yeni bir alternatif çözüm yolunu onlar için önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız” dedi.

Bakan Bozdağ arabuluculuk sınavında kota uygulanmayacağını da ifade ederek, 70 puan ve üstü alanların arabuluculuk hakkın elde edeceğini söyledi.

Bakan Bozdağ konuşmasında, "Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da hukukumuza kazandırma konusunda ciddi adımlar attık. Bir yandan uzlaştırmacılığı hukuk sisteminde kazandırırken öte yandan tahkimle ilgili adımları atarken bir yandan da hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk konusunu Türkiye’nin gündemine getirdik. İşler mahkemeye düşmeden önce vatandaşlarımızın medeniyet ve kültürümüze daha uygun olan arabuluculuk müessesesi yoluyla meselelerini çözmesi daha kısa zamanda daha az masrafla istediği neticeyi alması son derece büyük kıymettedir. Bu nedenle ilk defa arabuluculukta iş davalarında dava şartı olarak zorunlu arabuluculuğu getirdik. Zaman içerisinde işleyişin çok yararlı olduğunu görünce ticari uyuşmazlıkları kapsama aldık. 2020 yılında kapsamı biraz daha genişlettik. Tüketici uyuşmazlıklarını da arabuluculuğun kapsamına alan adımlar attık. 2013 Kasım ayından bu yana esasında baktığınızda 3 milyon 119 bin 855 uyuşmazlığın yüzde 69’u arabuluculukta sulh ile neticelenmiştir. Bu kadar dosyanın yüzde 69’u yargının üzerinden alındı. Yargıya yük olarak vermedi, daha az masraf demek. İtilafı büyütmeden küçülterek çözmek demek. Aradaki meseleyi daha iyi hale getirerek insanlarımızı mutlu etmek demektir” dedi.

Arabuluculuk uygulaması sonuçlarının vatandaşları mutlu olduğuna değinen ve bu çerçevede kira alacakları, toplu konut kanunu ve komşuluk hukukundan doğan ihtilaflarını arabuluculuğun konusu haline getireceklerini belirterek, “Yeni dönemde de arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi konusunda ciddi adımlar atma kararındayız. Uygulama güzel, sonuçlar vatandaşımızı mutlu ediyor. Daha az zamanda daha az masrafla ihtilafları büyümeden kaynağında çözen bu uygulamayı genişletmekte kararlıyız. Bu çerçevede bakanlığımızın şu anda hazırladığı çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki dönemde kira alacaklarıyla ilgili ihtilaflar, toplu konut kanunundan doğan ihtilaflar, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilaflar ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz. Bu ihtilaflar arabulucuya gidecek daha kısa sürede daha az masrafla eminim ki çözüme kavuşacaktır. Biz komşuların mahkemeye düşmeden meseleleri halletmesini arzu ediyoruz. Esasında bu üç alanın ikisi doğrudan komşuluk hukukuyla alakalı konu, diğer biri de kiracı ev sahibi onların çoğu da komşu olabiliyor. Dolayısıyla biz kiracılar ile ev sahipleri, komşular arasındaki ihtilafları, onları mahkeme kapılarına düşürmeden birbirlerini mahkeme kapılarında suçlamadan arabulucu marifetiyle daha erken bir süre içerisinde sorunlarını çözme konusunda yeni bir alternatif çözüm yolunu bunlar için önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız. TBMM açıldığında bu hazırlıklarımızı, taslak çalışmalarımızı AK Parti grubuna aktaracağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Arabuluculuk sınavı ilanın Adalet Bakanlığı sitesinden yayınlanacağını ve kota uygulamasının olmayacağını da sözlerine ekleyen Bakan Bozdağ, “Arabuluculukla ilgili sınav beklentisi de var. Pek çok avukatımız bakanlığa da soruyorlar. Bununla ilgili de buradan bir açıklama yapmakta fayda var. Arabuluculuk sınavı ilanı muhtemelen bugün ya da yarın Adalet Bakanlığı sitesinden yayınlanacaktır. Kota uygulaması yapmayacağız bu sınavda. 70 ve üzerinde başarı elde eden herkes arabuluculuk olma hakkını elde edecek. Tabi arabulucu olmak için eğitimi tamamlama ve sertifika alma zorunluluğu da var. Şimdiden sınava gireceklere hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden hazırlansınlar çünkü arabuluculuk sınavı öyle kolay bir sınav değil. Sınavı hazırlayanlar bile kazanamadı bu sınavı. Bu sınav öyle kolay bir sınav değil girenler bilir. Bütün herkesin bu sınava iyi çalışmasında fayda olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte Bartın Adalet Sarayının açılış kurdelesi kesildi. Bakan Bozdağ Adalet Sarayını da gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.