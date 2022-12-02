Dünyanın sayılı kam mili üretimi yapan sanayi kuruluşlarından ESTAŞ fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın dökme demirden ürettiği tavaları inceledi.

Dünyanın sayılı kam mili üretimi yapan sanayi kuruluşlarından ESTAŞ fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın dökme demirden ürettiği tavaları inceledi.

Sivas’ta 1977 yılında kurulan Türkiye’nin ilk eksantrik (kam) mili üreticisi olan ESTAŞ, dünya pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Dev otomobil firmalarına ve Formula pistlerindeki özel performans araçlarına yaptığı üretimle dikkat çeken firma, şimdi de dökme demirden ürettiği ve asırlarca kullanılabilecek mutfak tencere ve tavalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Asırlardır kullanılabilecek ve kimyasal kaplama içermeyen mutfak tencere ve tavaları oldukça talep görüyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ESTAŞ firmasını ziyaret etti. Fabrikayı gezen Bakan Varank, yetkililerden firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Firmanın yeni yatırımı olan özellikleriyle diğer üretimlerden farklı olan dökme tavaları da inceleyen Bakan Varank, yerli üretimin desteklenmesi gerektiği belirtti.