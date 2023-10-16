Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ve gıda israfı konusunda yapılan çalışmalar olduğunu ve bütün kamu görevlilerinin artık bu planları çok daha hızlı uygulaması gerektiğini belirterek, "Eğer elimizdeki kaynakları olması gerektiği gibi kullanmazsak, 2030’dan sonra artık çok daha ciddi bir tabloyla karşı karşıya kalmamız içten bile değil" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ’Dünya Gıda Günü’ çerçevesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatif alarak, 33 milyon tonluk gıdanın Karadeniz’de diğer ülkelere ulaşmasını sağlamasının birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmemesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. İsrail ile Filistin arasındaki çatışma nedeniyle son 10 gündür Gazze’de yaşanan durumlardan ötürü bölgedeki insanların gıdaya ulaşmalarının yanında hayat haklarının da ellerinden alındığına dikkati çeken Yumaklı, "Burada kadınlardan, yaşlı ve çocuklardan bahsediyoruz elbette. Orada maalesef bir yaşam mücadelesi söz konusu. İnsanların en temel haklarından yoksun bırakılması hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değildir. Bunu da başta gıdaya ulaşma hakkı da olmak üzere Dünya Gıda Günü’nde bir kez daha ifade etmek istiyorum. Elbette Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün kurumlarıyla bu hiç kimsenin kabul edemeyeceği durumu engellemek, sona erdirmek için yoğun çaba içerisinde. İnşallah çok kısa bir zamanda son bulur" diye konuştu.

"Su merkezli bir üretim planlamasını hayata geçirmemiz lazım"

Bakan Yumaklı, su ve gıda israfı üzerine yapılan çalışmaların mevcutta bulunduğunu, artık yapılması gerekenin hemen uygulamaya geçilmesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben, Tarım ve Orman Bakanı olarak buradaki mesai arkadaşlarım başta olmak üzere bütün kamu görevlilerine artık ellerimizdeki planları çok daha hızlı uygulamamız gerektiğini öneminin altını çizmek istiyorum. Eğer elimizdeki kaynakları olması gerektiği gibi kullanmazsak, 2030’dan sonra artık çok daha ciddi bir tabloyla karşı karşıya kalmamız içten bile değil. Su merkezli bir üretim planlamasını hayata geçirmemiz lazım."

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum ve kalkınma hedeflerine yönelik yapılacak olan çalışmaların önlerindeki sürece ilişkin önemli konu başlıkları olacağını aktaran Yumaklı, "Üreticilerimizin maliyetleri, onların tarımsal sulamayla ilgili bilinçlendirilmesi konusu da yine bizim çalışma başlıklarımızdan" dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise tarım sektörünün dönüştürülmesinin küresel su krizine çözümler sunacağına vurgu yaparak, çiftçilerin suyun doğru kullanımı için bilgilendirilmeleri gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından tarımda suyu verimli kullanan üreticilere plaket verildi.