Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicinin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalıştıklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre İbrahim Yumaklı, 1 milyon 600 bin dekar arazisiyle dünyanın tek parça en büyük işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletmesi küçükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yumaklı yaptığı açıklamada TİGEM Ceylanpınar İşletmesinin sadece bitkisel üretimde değil hayvansal üretimde de önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

İşletmenin hem sahip olduğu hayvan envanteri hem de geliştirmedeki rolüyle son derece önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Şu anda sadece bu işletmede 102 bin nitelikli küçükbaş hayvan var. Bunların şimdi kuzulama zamanı. Sadece bu işletmede 62-63 bin civarında yeni kuzular envantere katılacak." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlğı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, işletmenin Türkiye'deki kırmızı et piyasasının regülasyonunda değil aynı zamanda ülkedeki küçükbaş hayvanların daha nitelikli ve daha kaliteli üretim safhasına geçmesiyle ilgili de görev icra ettiğini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Özellikle bu işletmenin Et ve Süt Kurumunun (ESK) piyasayı regüle etmek için getirmiş olduğu besilik hayvanlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra artık belli bir dönemden itibaren ve çok yakın bir süreden itibaren de anaç hayvanların gelmesiyle beraber içerideki üretimin artması söz konusu olacak. Bütün amacımız gerek büyükbaş hayvanda gerek küçükbaş hayvanda üstün nitelikli besi hayvanlarını kırmızı et üretimi için burada çoğaltmak, bunları Türkiye'nin dört bir tarafındaki besi üretimi yapan işletmelere dağılımını sağlamak. Nihayetinde de tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak.​

Her ne kadar ESK bugün itibariyle piyasayı regüle etmek adına gerektiği zaman gerektiği kadar hem karkas et hem de canlı besi hayvanı ithal ediyorsa da günün sonunda bütün amacımız içerideki üretimi artırarak o ihtiyacımız olan ve özellikle talebin yükselmesiyle birlikte nüfus artışı, gelen turistler gibi benzeri durumlara hazırlıklı olmak adına belli bir kalitenin üzerinde hayvan hastalıklarından arındırılmış bütün Türkiye'de bihakkın yapılmış besi faaliyetlerini burada örneklik oluşturarak TİGEM'den bütün Türkiye'ye yayılmasını sağlamak'' ifaedelerine yer veren Yumaklı, özellikle sadece süt hayvancılığı değil besi hayvancılığına da konsantre olmak için hazırladıkları 5 yıllık Hayvancılık Yol Haritasının etkisinin görüldüğünün altını çizerek, "Bütün üretim kademelerinde olduğu gibi küçükbaş hayvancılıkta da büyükbaş hayvancılıkta da verimli ve kaliteli üretimi hedefliyoruz. Kırmızı ete ulaşım konusunda başta TİGEM ve ESK'nin ortaklaşa yaptığı ve ülkemizde ilk kez uygulanan Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesiyle Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacını karşılayacağız." deerlendirmesinde bulundu.