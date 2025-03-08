Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tarlada sarımsak ekimi yapan kadınların gününü kutlayarak, birlikte sarımsak dikti. Bakan Yumaklı, 125 bin tonu kuru, 51 bin tonu yaş olmak üzere sarımsağın ülke ekonomisine yaklaşık 25 milyar liralık bir katkısı olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Aşağıçayırcık köyünde düzenlenen sarımsak dikim programına katıldı. İlk olarak tarlada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan ve karanfil dağıtan Bakan Yumaklı, ardından kadınlarla birlikte sarımsak dikti. Çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtan Bakan Yumaklı, sarımsağın Türkiye için önemli bir gıda ürünü olduğunu söyledi.

"Ülkemizde 2024 yılı sonu itibariyle 125 bin ton kuru, 51 bin ton yaş sarımsak üretildi"

Sarımsak dikiminin ardından konuşan Bakan Yumaklı, "Ben, hem ülkemize hem de dünyada gayretiyle çabasıyla cesaretiyle her zaman bizlere destek olan, yanımızda olan bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Bugün Taşköprü’deyiz. Ünü Türkiye’nin sınırlarına çıkmış olan sarımsağının dikim törenindeyiz. Hanım kardeşlerimiz şu anda burada sarımsak dikim işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Onların yapmış oldukları bu işlere hem hayırlı olsun hem bereketli olsun demek için bugün Taşköprü’ye geldik. Sarımsak, Türkiye için de dünya için de mutfakların vazgeçilmez ürünüdür. Ülkemizde 2024 yılı sonu itibariyle 125 bin tonu kuru, 51 bin tonu da yaş olmak üzere sarımsak üretimi gerçekleştirildi. Sarımsak üretiminin yüzde 22’si Taşköprü’de, Kastamonu’da gerçekleştirildi. Dolayısıyla Türkiye’de bu anlamda sarımsak üretiminde birinci olan ilimiz. Aynı zamanda ülkemiz ekonomisine de yaklaşık 25 milyar liralık bir katkısı söz konusu. Son derece önemli olan bu ürünün uluslararası arenada da rağbet görmesi açısından bir takım girişimler oldu ve coğrafi işaret aldı. Artık bütün dünyada, başta Avrupa’da bilinirliği artmış durumdadır. Ben, bu çok özel topraklarda yaklaşık kişi başına 1,1 kilogram sarımsak tüketildiğini de varsayarsak Türkiye’de önemli olan bu gıda ürününün hem Taşköprü için hem ülkemiz için hem de bu işi yapanlar için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Taşköprü ilçesinden ayrıldı.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arlan, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve üreticiler katıldı.