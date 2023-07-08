Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretim planlama çalışmaları için bakanlık tarafından bir takvim oluşturulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yumaklı, bakanlıkta 81 ilin tarım ve orman müdürleri ile bir araya geldi.

Bakan yardımcıları ve genel müdürlerin de katıldığı toplantıda konuşan Yumaklı, dünyada stratejik öneme sahip tarım sektörünün, Türkiye için büyük bir ekonomik potansiyel barındırdığını belirtti. Tarımın gıda üretimi, gıda arz güvenliği ve ekonomik büyüme açısından kritik bir sektör olduğuna işaret eden Yumaklı, “Dünyanın en önemli gündemi haline gelen tarım sektörünün hem planlanması hem de yönetimi için yeni bir yaklaşım gerekiyor. Bizler de hem sizlerle hem de ilgili paydaşlarımızla bunu sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Yumaklı, iklim krizi, salgın hastalıklar, savaşlar ve nüfus artışının gıdaya olan talebi beraberinde getirdiğini vurgulayarak, olası risklere karşı Türkiye’nin tarımsal üretim altyapısının daha da güçlendirilmesinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılının “Türkiye Yüzyılı” ilan edildiğini hatırlatan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı’nda başta tarım ve orman sektörü olmak üzere birçok sektörde daha fazla söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Son 21 yılda yapılan çalışmaların ileriye taşınması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, “9 kanundaki 39 maddede düzenlemeyi içeren ve 5 Nisan’da yayımlanan 7442 sayılı Kanun değişikliği ile tarım ve orman alanında bir devrim gerçekleştirdik. Böylece ekilemeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması, suya göre tarım yapılması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeleri kapsayan planlı üretime geçmeyi hedefledik. Bakanlığımızın merkez biriminde tarımsal üretimin planlanması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Yönetmelik taslağı sektör paydaşlarının görüşlerine sunuldu. Artık bir takvim işlemeye başladı” diye konuştu.

Sektörün bütün paydaşlarının görüşleriyle nihai hale gelecek

Bakan Yumaklı’nın açıkladığı takvim çerçevesinde bölgelerde bir dizi toplantı gerçekleştirilecek. İlgili kamu kurumları, özel sektör, tarım sektöründe faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, dernekler ve üniversitelerin de görüşlerinin alınacağı toplantıların ardından Tarımsal Üretim Planlanması Hakkında Yönetmeliğin hazır hale getirilmesi bekleniyor.