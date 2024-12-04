Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep menengiç kahvesinin Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirerek, "Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - Bakan Yumaklı, menengiç kahvesinin AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan paylaşımda Gaziantep menengiç kahvesinin AB'den tescil alan 29. ürün olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, "Eşsiz kokusu ve aromasıyla ülkemizde severek tüketilen menengiç kahvesi, sınırlarımızı aşarak Avrupa'da da tescillendi. Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.