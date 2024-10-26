Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “İçinde yaşadığımız bu coğrafyaya karşı büyük planların olduğu bir gerçek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Patnos’ta düzenlenen AK Parti 8. Olağan Kongresi’ne katılarak burada partililerle bir araya geldi. Ankara’da düzenlenen terör saldırısı hakkında konuşarak sözlerine başlayan Bakan Yumaklı, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın hain planlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Ortadoğu’yu yangın yerine çevirenlerle terör odakları arasındaki ilişkinin bütün çıplaklığıyla bugün görülmesi gerektiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ankara’daki bu hain ve menfur saldırıyı lanetleyerek başlamak istiyorum sözlerime. 5 şehidimiz var Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine de baş sağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımız var rabbim onlara da en kısa zamanda şifalar nasip etsin. Elbette ki Allah Türkiye’mizin hiçbir tarafında bu ve benzeri acıları yaşatmasın. Birliğimize, beraberliğimize ve güzel vatanımıza gelecek olan her türlü kötülükten rabbim bizleri muhafaza eylesin. Biz Anadolu topraklarında bin yıldır esarete boyun eğmemiş bir milletiz. Bu topraklarda bin yıldır bir olduk, acıyı da sevinci de hep birlikte paylaştık. Çanakkale’de, milli mücadelede ve en son 15 Temmuz’da vatanımız için hep beraber kenetlendik. Bedeller ödedik ama vatanımıza ve geleceğimize omuz omuza sahip çıktık. Anadolu’da bu bin yıllık beraberliğin ve kardeşliğin emperyalistlerin emellerine ve politikalarına karşı panzehir olduğu bir gerçek. Maalesef içinde yaşadığımız bu coğrafyaya karşı büyük planların olduğu bir gerçek. Bunu ilk ağızdan sayın cumhurbaşkanımız her vesileyle belirtiyor. Ortadoğu’yu yangın yerine çevirenlerle terör odakları arasındaki ilişkiyi bütün çıplaklığıyla bugün görmemiz gerek” diye konuştu.

Patnos’a yapılan yatırımların devam edeceğini vurgulan Bakan Yumaklı, “Tohum verme projesine Patnos’ta da devam edeceğiz. yine küçük baş üretimiyle alakalı da mera ıslahları ve diğer projeler devam edecek. Özellikle buraya ayrı bir kaynak aktardık. Yeni hayvancılık destekleri kapsamında süt primi desteği 3 kat arttı. Gençlere ve kadınlara yüzde 70’e kadar mevcut desteklerin dışında ilave destek vereceğiz. Özellikle büyük ve küçükbaş hayvancılık yapanlara ekstradan yüzde 20 kredi desteği de sağlanmış olacak. DSİ’nin 130 milyon lira maliyetli Yukarıgöçmez göleti sulaması bu yıl sonu itibariyle 234 hektarlık bir alanı sular hale gelmiş olacak” dedi.