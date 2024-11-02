Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız ve 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonunu hem de üreticilerimize destek olması açısından bu üç ay için süt primini 1 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ’Cuma Buluşmaları’ kapsamında Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı kırsal Yeşildere Mahallesi’ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, buradaki çiftçilerle bir araya gelerek hayata geçirdikleri Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ni üreticilerle paylaştı. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Gerekirse önümüzdeki yıl da süt regülasyonunu sürdürmeye devam edeceğiz"

Bakan Yumaklı, gelecek yıl için tarımsal üretimle alakalı desteklerin bütçe görüşmelerinin başladığını söyledi. Desteklerin 91 milyar liradan 135 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Yumaklı, "Bunu da en yetkin ve en efektif şekilde üreticilerimiz daha kaliteli, verimli ve sürdürülebilir yapabilmeleri için kullanmış olacağız. Ben Türkiye’nin üretim potansiyeli açısından daha gideceği çok yolun olduğuna inanıyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum, üreticilerimizin kendileri de söylüyorlar. İnşallah bu yeni dönemde daha büyük bir azimle hep beraber üretimimizi artıracağız. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşması ile birlikte bir problem oluşmuştu. Bakanlık ve Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevini yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor, yaklaşık 50 bin tona yakın süt piyasadan çekildi bu dönemde. Sene sonuna kadar devam edeceğiz ancak eğer gerekirse ve ihtiyaç varsa önümüzdeki yıl da süt regülasyonunu sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Süt primini yüzde 100 arttıracağız ve 1 lira olarak uygulayacağız"

Süt üreticileri için de açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt prim fiyatının artığını bildirerek, "Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız ve 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonunu hem de üreticilerimize destek olması açısından bu üç ay için süt primini 1 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Toplamda bütün tarımsal üretimimiz için önümüzdeki yılın çok daha bereketli ve güzel geçeceğini umuyor ve bekliyoruz. Bunun için bakanlık olarak sahada olamaya ve en uç noktalara kadar gitmeye devam edeceğiz. Şimdimizden bütün vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.