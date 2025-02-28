Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye ve Sıfır Atık Vakfı yöneticileri ile Ankara’da bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantıda yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Birleşmiş Milletler Türkiye ve Sıfır Atık Vakfı ile iş birliğini daha da güçlendirmek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak ve su verimliliği ile sıfır atık konularında ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Bakan Yumaklı, ‘Sıfır Atık’ kavramını sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği stratejilerinin önemli bir parçası olarak ele aldıklarını bildirerek, "Bu süreçte çevre duyarlılığının artırılması, su verimliliği ve atık yönetimi konularında öncü çalışmalarıyla bizlere ilham veren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, sadece ülkemiz için değil, küresel çevre politikaları açısından da bir model niteliğindedir" dedi.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kuruluşları ile yıllardır başarılı ve etkin bir iş birliği yürüttüğüne işaret eden Yumaklı, "Bakanlık olarak doğal kaynak yönetimi, ormancılık ve sürdürülebilir gıda sistemleri dâhil tüm kalkınma alanlarında uluslararası iş birliğinin önemine inanıyor, bu doğrultuda önemli adımlar atıyoruz. Görev ve sorumluluklarımız itibariyle özellikle Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile çok yakın çalışmaktayız. Türkiye’de ülke ve bölge ofislerinin bulunması da çalışmalarımızı kolaylaştırmaktadır. Gerek gıda sistemleri dönüşümü gerek kırsal kalkınma alanlarında önemli projeler ve girişimler yürütmekteyiz" diye konuştu.

"Türkiye’nin stratejik stok merkezi olmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir"

Bakan Yumaklı, 2024’ün Aralık ayında İstanbul’da düzenlenen ulusal başlangıç çalıştayı ile gıda sistemleri ve iklim eyleminin birlikte ele alınması için yeni bir girişim başlattıklarını belirterek, Türkiye’nin BM Gıda Sistemleri Koordinasyon Merkezi tarafından bu girişim için pilot ülke olarak seçildiğini anlattı. Bu kapsamda BM Mukim koordinatörlüğü ve FAO ile Yakınsama Ulusal Eylem Planını oluşturdukları bilgisini veren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FAO ile ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyamızla gıda israfının önüne geçmek için farkındalık oluşturuyoruz. Bu projeler, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde BM Kalkınma Programı (UNDP) ile kırsal kalkınma alanında, Dünya Gıda Programı ile de Türkiye’nin stratejik stok merkezi olmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin 2025 yılını Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etmesi, kooperatiflerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolüne dikkat çekmek adına önemli bir adımdır. Bu kapsamda, ülkemizde kooperatiflerin altyapısını güçlendirmek ve daha verimli bir yapıya kavuşturmak amacıyla Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda, kurumsal yapıya sahip kooperatiflere ilave destekler verilerek yönetim ve finansal yapılarını güçlendirmeleri teşvik edilecektir."

Yumaklı, sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek için kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası paydaşlarla güçlü ve kalıcı iş birlikleri kurulmasının önemine inandıklarını vurguladı. Bugünkü toplantıyı sadece bir görüş alışverişi değil, aynı zamanda ortak projelerin daha da ileriye taşınması için önemli bir fırsat olarak gördüklerinin altını çizen Yumaklı, "Bu çerçevede, BM Türkiye’nin çeşitli kuruluşlarıyla uzun süredir yürüttüğümüz iş birliklerinden büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Çevresel sürdürülebilirlik, su yönetimi, döngüsel ekonomi gibi kritik alanlarda yapılan ortak çalışmalar hem ülkemize hem de küresel ölçekte çevresel politikalara önemli katkılar sağlamaktadır. Bu iş birliklerinin gelişerek daha geniş bir etki alanına yayılmasını önemsiyoruz" dedi.

"İklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sıfır atık kavramını sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, Sıfır Atık Vakfı ve BM Türkiye arasındaki ortak projelerin arttırılması, çevre politikalarımızın güçlendirilmesi, su kaynaklarımızın daha verimli yönetilmesi ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından büyük fayda sağlayacaktır. Bu çerçevede, su kaynaklarımızın korunmasına yönelik ‘Su Verimliliği Seferberliğini’ hayata geçirdik. Tarımsal üretim dâhil tüm sektörlerde suyun etkin kullanımını teşvik ederek, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletlerin çeşitli toplantıları kapsamında bu konuyu uluslararası gündeme taşıyoruz. Bu süreçte çevre duyarlılığının artırılması, su verimliliği ve atık yönetimi konularında öncü çalışmalarıyla bizlere ilham veren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, sadece ülkemiz için değil, küresel çevre politikaları açısından da bir model niteliğindedir."

"Çabalarımız yeşil ekonomiye adil ve kapsayıcı bır geçiş sağlamayı amaçlamaktadır"

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi de konuşmasında, COP 29’un ardından Türkiye’nin ulusal iklim politikaları ve taahhütleri üzerindeki etkilerini değerlendirmenin önemini vurguladı. Türkiye genelinde BM sisteminin, hükümet ortakları, özel sektör aktörleri ve sivil toplumla yakın iş birliği içinde çalışarak iklim eylemi ve döngüsel ekonomi girişimlerine aktif olarak katıldığını dile getiren Babatunde Ahonsi, "Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının teşvik edilmesinden doğa temelli çözümlerle iklim direncinin artırılmasına kadar, çabalarımız yeşil ekonomiye adil ve kapsayıcı bir geçiş sağlamayı amaçlamaktadır" diye konuştu.

Türkiye’deki mukim BM’nin, gelişmiş iş birliği, teknik uzmanlık ve yenilikçi çözümler yoluyla Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedeflerini destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirten Ahonsi, şunları söyledi:

"2026-2030 yıllarını kapsayacak yeni BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi için hazırlıklar sürerken, iklim gündemi, döngüsel ekonomi ve entegre atık yönetimi de dâhil olmak üzere kaynak verimliliği konularında ilerlemeyi hızlandırmak için hükümet ve kilit paydaşlarla ortaklıklarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bu alanlardaki ortak çabalarımızın Türkiye için daha yeşil ve daha dirençli bir geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunacağını umuyoruz."

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sıfır atık hareketinde küresel bir lider olarak konumlanmasında, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun çalışmalarının önemli rol oynadığına işaret etti. Bu kurulun projelerini yürütme sürecinde aktif bir şekilde yer almaktan ve küresel sürdürülebilirlik vizyonuna katkıda bulunmaktan büyük bir onur duyduklarının altını çizen Ağırbaş, proje ve çalışmalarından ötürü Bakan Yumaklı’ya teşekkür ederek, "Sıfır atık hareketine ilham veren liderliği ve katkıları dolayısıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye de şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.