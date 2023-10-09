İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir tacirinin yakalandığını duyurmuştu. Bu operasyon çerçevesinde Sakarya’da da 2 zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Sakarya’nın da bulunduğu toplam 21 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bu çerçevede Sakarya’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 kilogram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirilirken 1 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda ise 1 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı.